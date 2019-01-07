Имеет ли право работник требовать доплаты за увеличение нагрузки?

В Алтайкрайсовпрофе рассказали:
В связи со значительным увеличением объема работы вы вправе обратиться к работодателю с письменным заявлением об установлении вам доплаты (статьи 60.2, 151 Трудового кодекса РФ). От выполнения дополнительной работы, не предусмотренной трудовым договором и должностной инструкцией, вы вправе отказаться, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.
В целях защиты ваших трудовых прав рекомендуем вам обратиться за помощью в профком организации или в краевую организацию профсоюза работников образования.
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