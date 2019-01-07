Имеет ли право работник требовать доплаты за увеличение нагрузки?

Мария из Барнаула интересуется: «Я работаю секретарем в детском саду. В прошлом году к нам присоединили новый корпус с 20 сотрудниками и 100 воспитанниками, поэтому объем моей работы сильно вырос. Плюс я выполняю часть работы заведующей. А зарплата как была, так и осталась равна МРОТ. Можно ли добиться повышения зарплаты или отказаться от такой нагрузки, не потеряв работу?»