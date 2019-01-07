Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 января -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
122

Имеет ли право работник требовать доплаты за увеличение нагрузки?

Мария из Барнаула интересуется: «Я работаю секретарем в детском саду. В прошлом году к нам присоединили новый корпус с 20 сотрудниками и 100 воспитанниками, поэтому объем моей работы сильно вырос. Плюс я выполняю часть работы заведующей. А зарплата как была, так и осталась равна МРОТ. Можно ли добиться повышения зарплаты или отказаться от такой нагрузки, не потеряв работу?»

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

В Алтайкрайсовпрофе рассказали:

В связи со значительным увеличением объема работы вы вправе обратиться к работодателю с письменным заявлением об установлении вам доплаты (статьи 60.2, 151 Трудового кодекса РФ). От выполнения дополнительной работы, не предусмотренной трудовым договором и должностной инструкцией, вы вправе отказаться, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

В целях защиты ваших трудовых прав рекомендуем вам обратиться за помощью в профком организации или в краевую организацию профсоюза работников образования.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость