Именитые российские режиссеры снимут фильм о воскрешении из мертвых

Для Егора Баранова фильм «Воскресшие» станет первым международным проектом. Ленту снимут в формате screenlife, то есть все события будут разворачиваться на экране компьютера.

Согласно сюжету фильма, в будущем Ватикан найдет способ возвращать мертвых к жизни.

«Как и в других screenlife-фильмах, действие происходит на экране компьютера главного героя — служителя виртуальной церкви, — рассказали в пресс-службе Бекмамбетова .— Его сын погиб в автокатастрофе, и именно он станет первым, кого воскресят».

Исполнителей главных ролей пока не называют.