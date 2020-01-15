Имевшего власть над вагонами начальника сибирской станции оштрафовали за взятки

С мая по сентябрь 2019 года начальник филиала РЖД получил несколько взяток на общую сумму более 450 тыс. рублей.

Деньги ему заносили представители двух компаний, деятельность которых связана с железнодорожными грузоперевозками.

В СК уточнили, что взятки предназначались за общее покровительство и попустительство.

«При возникновении на станции обстоятельств, связанных с несвоевременной подачей и уборкой железнодорожных вагонов, используемых организациями, обвиняемый должен был принимать меры к их исключению, в том числе путем дачи соответствующих указаний своим подчиненным», — рассказали в ведомстве.

А если поступала информация о нарушениях при перевозке грузов в вагонах, то начальник давал работникам поручение о составлении актов проверок без указания нарушений. Таким образом его знакомые избегали штрафных санкций.

В сентябре 2019 года бывшего начальника задержали с поличным. Суд наказал его штрафом в 4 млн рублей, а также на 3,5 года лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.