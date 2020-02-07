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Жизнь

«Ими движет страх»: Пелагея пожаловалась на травлю после развода

Певица Пелагея пожаловалась в Instagram на травлю в СМИ и поток фейков, которые обрушились на нее после развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Популярная исполнительница призналась, что ее «заказали», чтобы «выбить почву из-под ног», пишет РИА Новости.

Перед барнаульцами выступила Пелагея. 28 июня 2015 года.
Перед барнаульцами выступила Пелагея. 28 июня 2015 года.
Наталья Вязанцева

Пелагея рассказала, что им с бывшим мужем удалось сохранить теплые отношения. Однако перед Новым годом количество ложных слухов об их расставании «перешло все границы».

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — пояснила певица.

Кто именно стоит за фейками о личной жизни Пелагеи и Телегина, певица не пояснила.

Напомним, что слухи о разводе Пелагеи появились в декабре после того, как оба удалили совместные фотографии из своих соцсетей.

Звездная пара расписалась в июне 2016 года. Через полгода у них родилась дочь Таисия.

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