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Жизнь

Иммунолог РАН спрогнозировал мощность второй волны коронавируса

Академик РАН Сергей Недоспасов заявил, что вторая волна эпидемии возможна, но она, скорее всего, будет гораздо меньшего масштаба, пишет РБК.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

Такая ситуация будет возможна из-за отсутствующей пока профилактической вакцины.

При этом предсказать точные сроки второй волны в России пока невозможно. По словам иммунолога, это будет зависеть от еще не изученных особенностей самого вируса и от системы здравоохранения.

Вторую волну коронавирусной инфекции в США ожидают осенью этого года, в Китае — в ноябре.

Эксперты говорят, что это связано с цикличным характером заболевания и его легким распространением. Также ученые считают, что коронавирус способен выжить при низких температурах, поэтому зимой он будет способен разноситься столь же быстро.

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