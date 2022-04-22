22 апреля
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Жизнь

Импортозамещение для меломанов: россияне начали переходить на отечественные музыкальные сервисы

Общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах в первой половине апреля снизился почти на 12% по сравнению со второй половиной марта. На фоне санкционных ограничений пользователи начали переходить в российские сервисы. Наибольший рост зафиксирован в приложении Яндекс.Музыка.

Россияне начали переходить на отечественные музыкальные сервисы.
Россияне начали переходить на отечественные музыкальные сервисы.
Фото предоставлено пресс-службой компании "МегаФон"

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах. С 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Трафик в этих сервисах начал снижаться уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, покидающих российский рынок, ищут альтернативы и выбирают российские приложения. После ухода из России Spotify 11 апреля максимальный рост показала Яндекс. Музыка — количество пользователей увеличилось на 15%, в VK Музыке на 10%, а в Звуке на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.

Чаще других музыкальными сервисами пользуются жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону.

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