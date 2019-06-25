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Жизнь

Имущество алтайской агрофирмы арестовали за долги

Директор компании «Алтайские нивы» пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Следователи выяснили, что с июня по ноябрь 2018 года сотрудники фирмы не получали денег, а зарплата 76 человек была ниже МРОТ.

Урожай. Поле. Лето.
Урожай. Поле. Лето.
СС0

Общая сумма задолженности составила более 4,5 млн рублей. При этом директор имел возможность погасить долг, отмечают в следкоме. Вместо этого он перераспределял деньги на иные цели. В первую очередь, на расчеты с поставщиками и возврат кредитов, создавая видимость финансового благополучия организации.

Следователи допросили более 90 человек, объем уголовного дела составил ­более 10 томов.

«С целью обеспечения обязательств по выплате задолженности по заработной плате работникам следствием наложен арест на имущество предприятия», — добавили в следственном управлении.

Уголовное дело направили в суд.

По данным «Спарк-Интерфакс», основной вид деятельности агрофирмы — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Компания находится в Смоленском районе.

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