Имущество алтайской агрофирмы арестовали за долги

Директор компании «Алтайские нивы» пойдет под суд за невыплату зарплаты работникам, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Следователи выяснили, что с июня по ноябрь 2018 года сотрудники фирмы не получали денег, а зарплата 76 человек была ниже МРОТ.