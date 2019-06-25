Имущество алтайской агрофирмы арестовали за долги

Общая сумма задолженности составила более 4,5 млн рублей. При этом директор имел возможность погасить долг, отмечают в следкоме. Вместо этого он перераспределял деньги на иные цели. В первую очередь, на расчеты с поставщиками и возврат кредитов, создавая видимость финансового благополучия организации.
Следователи допросили более 90 человек, объем уголовного дела составил более 10 томов.
«С целью обеспечения обязательств по выплате задолженности по заработной плате работникам следствием наложен арест на имущество предприятия», — добавили в следственном управлении.
Уголовное дело направили в суд.
По данным «Спарк-Интерфакс», основной вид деятельности агрофирмы — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Компания находится в Смоленском районе.