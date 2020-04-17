Индекс самоизоляции продолжает падать. Мэр Барнаула обратился к горожанам

Индекс самоизоляции в Барнауле составляет на 17 апреля всего 1,8 балла — на улицах очень много людей. Глава города Вячеслав Франк вновь обратился к барнаульцам с просьбой сидеть дома. Его слова опубликовал пресс-центр мэрии.

«Все мы переживаем непростое время. Барнаул живет и работает в режиме самоизоляции граждан уже несколько недель. Число заболевших коронавирусной инфекцией в краевой столице, к сожалению, увеличивается. Прошу вас продолжать соблюдать режим самоизоляции, не пренебрегать мерами безопасности. Не выходите из дома без крайней необходимости», — обращается глава города.

Если все же такая необходимость есть, добавляет Франк, при выходе на улицу нужно надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Также он напомнил родителям, что нужно контролировать соблюдение режима самоизоляции детьми. То же касается и руководителей предприятий, продолжающих свою работу.

«Важно понимать: даже самые строгие ограничения не сработают только благодаря обращениям властей или запретам. От каждого из нас требуется сознательность и ответственное поведение!» — указал Франк.

«Дорогие друзья, в городе продолжаются все дезинфекционные мероприятия, ведется необходимая работа по недопущению широкого распространения коронавирусной инфекции. В этой работе задействованы тысячи людей: врачи, органы Роспотребнадзора, полиции, сотрудники краевой и муниципальной власти, службы жизнеобеспечения города. Благодарю вас, уважаемые барнаульцы, за понимание и ответственное отношение к принимаемым для обеспечения всеобщей безопасности мерам. Ситуация сложная, но я уверен, вместе мы с ней справимся», — заключил мэр.

Еще 14 апреля Яндекс оценивал уровень самоизоляции барнаульцев на 2 балла, 11 апреля индекс составлял 3,5 балла.

Всего на 17 апреля в регионе зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, четыре человека выписались из стационара.