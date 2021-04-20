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Жизнь

Индекс тревожностей: россияне боятся полицию больше, чем нашествия волков

В начале 2021 года россияне больше всего опасались действий полиции и судов в связи с акциями протеста, следует из очередного «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС), сообщает «Коммерсантъ».

Волк прогуливался недалеко от кордона заповедника.
Волк прогуливался недалеко от кордона заповедника.
Алтайский биосферный заповедник.

Эту тему в соцсетях обсуждали в 7,7 раза активнее, чем в СМИ.

На втором месте оказался страх перед «нашествием волков» в малых населенных пунктах (обсуждалась в 5,9 раза активнее), а на третьем — угроза «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг политика Алексея Навального (в 3,7 раза).

В число главных тревожных поводов также вошли — рост цен на продукты питания, протесты и давление государства на соцсети, обострение российско-американских отношений и вооруженного конфликта на Донбассе, продолжение пандемии коронавируса, пишет «Росбалт».

В январе сервис SuperJob провел опрос с участием 1 тыс. 600 респондентов и сообщил, что треть россиян в 2021 году больше всего опасается потерять работу.

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