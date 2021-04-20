Индекс тревожностей: россияне боятся полицию больше, чем нашествия волков

В начале 2021 года россияне больше всего опасались действий полиции и судов в связи с акциями протеста, следует из очередного «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС), сообщает « Коммерсантъ ».

Эту тему в соцсетях обсуждали в 7,7 раза активнее, чем в СМИ.

На втором месте оказался страх перед «нашествием волков» в малых населенных пунктах (обсуждалась в 5,9 раза активнее), а на третьем — угроза «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг политика Алексея Навального (в 3,7 раза).

В число главных тревожных поводов также вошли — рост цен на продукты питания, протесты и давление государства на соцсети, обострение российско-американских отношений и вооруженного конфликта на Донбассе, продолжение пандемии коронавируса, пишет «Росбалт».

В январе сервис SuperJob провел опрос с участием 1 тыс. 600 респондентов и сообщил, что треть россиян в 2021 году больше всего опасается потерять работу.