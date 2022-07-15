Индийские школы философии: ортодоксальная и гетеродоксальная школы

Индийская или индуистская философия обычно классифицируется на 6 ортодоксальных школ (астика) и 3 гетеродоксальные школы (настика). Основное различие между двумя ветвями школ, как говорят, основано на признании Вед. Ортодоксальные школы признают авторитет Вед, в то время как гетеродоксальные школы не признают. Из этих девяти систем восемь являются атеистическими, поскольку в них нет места Богу. Только в Уттара Мимансе, которую также называют Веданта, есть место для Бога.

Шесть ортодоксальных школ ( классических школ) индийской философии

Шесть классических школ (шатдаршан) — это:

Санкхья, Йога, Ньяя, Вайшешика, Пурва Миманса Уттара Миманса ( Веданта).

Почти все индийские школы мысли приняли теорию кармы и перерождения, а идеалом мокши считается освобождение от цикла рождений и смертей. Мокша/освобождение считается высшей целью человеческой борьбы.

Философия санкхья

Санкхья — самая древняя философия. Она была выдвинута Капилой. Санкхьи обеспечила материалистическую онтологию для ньяи и вайшешики, но оригинальной литературы по санкхье очень мало.

Обычно считается, что Санкхьи дуалистична, а не монистична, поскольку в ней присутствуют две сущности, пуруша (дух) и пракрити (природа). Самкхья подчеркивает достижение знания о себе посредством концентрации и медитации.

Санкхья считает, что именно самопознание ведет к освобождению, а не какое-либо внешнее воздействие или агент. Самкхья составляет философскую основу йоги. В самкхье необходимость Бога не ощущается для эпистемологической ясности относительно взаимосвязи между высшим Я, индивидуальным Я и окружающей нас вселенной.

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Пуруша против Пракрити: Вначале философия была материалистической, поскольку говорила только о Пракрити, но позже к ней был добавлен элемент Пуруша. В то время как Пуруша считается единственным разумным существом, вечно существующим и нематериальным, Пракрити считается материальной основой этой вселенной, состоящей из трех основных элементов (гунасов) — тамаса, раджаса и саттвы.

Философия йоги

Йога представляет собой метод физической и умственной дисциплины. Йога представляет собой практический путь для реализации самости, в то время как самкхья делает акцент на достижении знания о самости посредством концентрации и медитации. Освобождение Пуруши от Пракрити с помощью физической и умственной дисциплины является концепцией Йоги.

Основателем йоги является Патанджали. Йога не требует веры в Бога, хотя такая вера принимается как помощь на начальном этапе ментальной концентрации и контроля над умом.

Философия ньяя

Философия ньяя утверждает, что ничто не приемлемо, если оно не соответствует разуму и опыту (научный подход). Основателем этой философии является Гаутама, а ее принципы изложены в сутрах ньяи. Ньяя утверждает, что мир реален, и философия не придерживается монистического взгляда.

В своей эпистемологии философия ньяя опирается на несколько праман, т. е. способов получения истинного знания. Согласно ей, прадхана прамана или главное средство получения знания — это пратьякша прамана, т. е. знание, получаемое через 5 органов чувств. Существуют также другие праманы, такие как анумана (умозаключение, с помощью которого мы можем получить истинное знание) и шабда прамана (утверждение эксперта).

Примечание: Последующие философы, претендовавшие на звание ньяиков, например, Ватсьяяна (автор «Ньяя Бхашья»), Удаян (автор «Кусуманджали») и др. исказили философию ньяи, внеся в нее теологические элементы. Ученые Навья Ньяя, такие как Гангеша, прибегали к гимнастике в логике.

Философия вайшешика

Классическая индийская философия вайшешика была физикой древних времен. Она выдвинула атомную теорию своего основателя Каннады. Одно время вайшешика рассматривалась как часть философии ньяя, поскольку физика является частью науки. Но поскольку физика является самой фундаментальной из всех наук, Вайшешика была позже отделена от Ньяи и выдвинута в качестве отдельной философии. Если говорить коротко, то вайшешика — это реалистичная и объективная философия вселенной.

Пурва миманса ( миманса)

Слово миманса означает «тщательно анализировать и понимать». Пурва-мимамса рассматривает учение Веды в свете ритуалов карма-канды, то есть система карма-мимамсы называется пурва-мимамса. Пурва-миманса (или кратко миманса) делает акцент на выполнении ягьи для достижения различных духовных и мирских благ. Следовательно, эта философия опирается на брахманы (и самхиту) Вед.

Уттара-мимамса ( Веданта)

Веданта утверждает, что мир нереален, майя. Веданта монистична, другими словами, она утверждает, что существует только одна реальность — Брахман. Веданта делает акцент на брахмагьяне, поэтому опирается на часть Вед — Упанишады. Веданта уходит своими корнями в философию Санкхья.

Существует три ответвления веданты:

Абсолютный монизм Шанкары Вишиштха Адвайта или квалифицированный монизм Рамануджи Двайта Мадхвы.

Внимательное изучение показывает, что первые 4 классические системы не полностью основаны на Ведах. Но две последние, Пурва-миманса и Уттара-миманса, безусловно, опираются на Веды.

Три гетеродоксальные школы индийской философии

Школы, которые не признают авторитет Вед, по определению являются неортодоксальными (настика) системами. Следующие школы относятся к гетеродоксальным школам индийской философии.

Карвака

Характеризуется как материалистическая и эстетическая школа мысли. Принимает непосредственное восприятие как надежный метод доказательства истинности чего-либо. Настаивает на радостной жизни.

Карвака, также известная как Локаята, является материалистической школой мысли. Ее основателем был Карвака, автор «Бархаспатья-сутр» в последние века до нашей эры.

Оригинальные тексты были утеряны, и наше понимание их основано в основном на критике идей других школ. Уже в 5 веке Садданити и Буддхагхоса связывали Локаяты с Витандами (или софистами), а термин Карвака был впервые записан в 7 веке философом Пурандарой, а в 8 веке — Камаласилой и Харибхадрой.

Буддийская философия

Это система верований, основанная на учении Сиддхартхи Гаутамы. Буддизм — это нетеистическая философия, догматы которой не особенно касаются существования или несуществования Бога.

Четыре благородные истины в буддизме следующие.

Существует страдание; Существует причина страдания; Существует прекращение страдания; Существует путь к избавлению от страданий.

Философия жизни буддистов, направленная на обретение «Нирваны» от страданий, основана на следующих восьми принципах:

Правильная вера ( Самьяк Дристи) Правильная решимость ( Самьяк Санкальпа) Правильная речь ( Самьяк Вакья) Правильное действие ( Самьяк Карманта) Правильная жизнь ( Самьяк Аджива) Правильное мышление ( Самьяк Смрити) Правильное сосредоточение ( Самьяк Самадхи) Правильное усилие ( Самьяк Вьяяма)

Философия джайнов

Уже существовавшая в 6 веке до н.э., она была возрождена Махавирой, 24-м джайнским тиртханкарой. Согласно джайнизму, нирвана или освобождение достигается с помощью трех драгоценностей: Правильная философия, Правильное знание и Правильное поведение (Три-ратна). Правильное поведение подразумевает 5 воздержаний: не лгать, не красть, не стремиться к роскоши и не стремиться к имуществу, не быть нецеломудренным и не причинять вреда (Ахимса).

Философия адживика

Смежная философия, которую некоторые относят к гетеродоксальной системе, — это философия адживика. Возможно, верующие в нее были просто более слабо организованной группой странствующих аскетов (шраманов или санньясинов). Среди ее выдающихся деятелей были Маккхали Госала и Санджая Белаттхапутта. Это было аскетическое движение периода Махаджанапады на индийском субконтиненте.