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Жизнь

Инфекция «притормозила»? За сутки в Алтайском крае не выявили новых больных коронавирусом

За сутки 8 апреля в Алтайском крае не зарегистрировали новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом утром 9 апреля проинформировал краевой оперативный штаб.

Алтайские медики на борьбе с коронавирусом.
Алтайские медики на борьбе с коронавирусом.
https://www.instagram.com/minzdravalt/

По-прежнему число заболевших с подтвержденным диагнозом составляет 18 человек.

Под меднаблюдением в регионе находятся 1 159 человек, за сутки добавилось 35. Медики прекратили наблюдение за 4 378 жителями края, за последние сутки сняли с наблюдения 594 человека.

«Проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания», — сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Всего На Covid-19 в регионе обследовали 8 007 человек.

Ранее Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа. На 10 апреля в проект графика включены два рейса S7 из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.

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