Инфекция «притормозила»? За сутки в Алтайском крае не выявили новых больных коронавирусом

По-прежнему число заболевших с подтвержденным диагнозом составляет 18 человек.
Под меднаблюдением в регионе находятся 1 159 человек, за сутки добавилось 35. Медики прекратили наблюдение за 4 378 жителями края, за последние сутки сняли с наблюдения 594 человека.
«Проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания», — сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
Всего На Covid-19 в регионе обследовали 8 007 человек.
Ранее Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа. На 10 апреля в проект графика включены два рейса S7 из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.