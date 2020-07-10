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Жизнь

240 инфицированных COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки, больше половины — в Барнауле

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Алтайском крае составил 240 человек. Из них больше половины — барнаульцы. Об этом 10 июля сообщается в сводке оперативного штаба. Таким образом за сутки выявили столько зараженных, сколько за месяц с появления первого пациента.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

В столице края заболело 127 человек. В Бийске — 30 человек, в Новоалтайске — 19, в Рубцовске — 7.

Также новыми случаями прирос Благовещенский район — 1, Белокуриха — 1, Волчихинский район — 1, Залесовский район — 1, Заринск — 4, Завьяловский район — 1, Змейногорский район — 1, Зональный район — 3, Калманский район — 2, Камень-на-Оби — 5, Ключевской район — 2, Красногорский район — 1, Крутихинский район — 2, Кулундинский район — 1, Кытмановский район — 1, Михайловский район — 6, Новичихинский район — 1, Павловский район — 1, Первомайский район — 6, Ребрихинский район — 1, Смоленский район — 6, Тальменский район — 4, Топчихинский район — 2, Яровое — 1, Целинный район — 1, Усть-Пристанский район — 1.

Общее число заболевших составляет 5361 человек, в том числе 536 детей. Тяжелобольных 98, на аппаратах ИВЛ — 29 пациентов.

За сутки скончалось два человека: один — от COVID-19, в другом случае установлены иные причины смерти. Всего за весь период скончалось 119 человек.

Всего выздоровело 3676 человек. За последние сутки — 109.

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