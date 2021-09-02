Инициативу депутатов от партии поддержал Президент в Послании

Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника будут получать родители детей до семи лет включительно. Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев , эта норма поддержит финансовое благополучие семей, убрав существующую пропорцию.

До этого момента выплата распространялась по следующему алгоритму: кто имеет стаж до пяти лет, получал 60% от заработка. От пяти до семи лет — 80%, и от восьми до 25 лет — 100% от заработка. Проблема была в том, что молодые родители имеют маленький трудовой стаж, и в этом случае при уходе на полноценный больничный по уходу за ребенком семья существенно теряла в доходах, — пояснил депутат.

В связи с этим парламентарии партии разработали и внесли в Госдуму законопроект, который обеспечивает оплату стопроцентного больничного за соответствующий период, чтобы родители смогли спокойно ухаживать за ребенком, и это не отображалось на материальном положении семьи. Мера направлена на поддержание здоровья молодого поколения и его материального достатка, отметил Андрей Исаев.

Оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников — серьезная социальная мера, которая поможет молодым семьям с детьми в трудную минуту оставаться на плаву", — считает координатор партпроекта «Крепкая семья» в регионе Ирина Солнцева. — Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса остаётся сложной, эта мера поддержки особенно важна. Когда рисков заболеть становится больше и средства становятся нужны не только на продукты, но и на лекарства, важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными, не боялись потерять доход и оставались с больным ребенком до его полного выздоровления.

Проблема касалась всех регионов — родители направляли обращения в «Совет матерей» с просьбой исправить ситуацию, рассказала председатель организации, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

Некоторые из них указывали, что с удивлением обнаруживали после больничного по уходу за ребенком размер полученной выплаты. И на встречах с нами многие задавали вопрос, почему так выстроена система. В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство по 60% от его стоимости, — указала она.

Напомним, Президент России Владимир Путин 22 апреля в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию сделал акцент на социальный сфере, предложив ряд мер помощи семьям с детьми. Глава государства поддержал инициативу партии о получении родителем 100-процентного размера больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет вне зависимости от трудового стажа.