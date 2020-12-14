Инновации и новые форматы: в Барнауле выбрали лучшие проекты в культуре, медиа, рекламе

Культура
Из десяти проектов 2020 года, отмеченных комитетом по рекламе и участвующих в голосовании на altapress.ru, лидирующие позиции заняли три — все из сферы культуры. Объединяет их инновационноcть, синтез форматов, инициатива молодежных сообществ при партнерстве государственных структур.
Победителями стали:
- в категории «Инновации в медиакоммуникациях сферы культуры» — Творческая лаборатория «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского». Организаторы — Молодежный центр кинематографистов Алтая и ГМИЛИКА;
- в категории «Социальный проект к 75-летию Победы» — стрит-арт фестиваль Toк-fest c росписью 5 трамваев. Организаторы — стрит-арт команда O2 Team и Краевой дворец молодёжи;
- в категории «Фирменный стиль театра» — обновление стиля Театра драмы имени Василия Шукшина, приуроченный к 100-летию театра. Организаторы — дидижитал-агентство ADN и Театр драмы.
«В этот год сложно всем, культуре особенно. Однако она смогла взять на себя ведущую роль в движении к позитиву и креативности, принимает вызовы времени и даёт надежду на лучшее», — отметил Юрий Пургин.
Медиа и социальная сфера
В кризисное время не каждый способен «выстрелить» новыми форматами и найти возможности для развития и поддержки. У трех проектов из агропромышленной отрасли и социальной сферы это получилось.
Дипломами отметили:
- в категории «Инновации в медиакоммуникациях агропромышленной сферы» — первый онлайн-форум «Алтай-Агро 2020». Организаторы — ИД «Алтапресс», Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
- в категории «Консолидация сообщества маркетологов Барнаула» — встречи профессионалов. Организатор — консалтинговое агентство «O-Efimova: маркетинг+интернет»;
- в категории «Социальный маркетинг» — социальный проект «100 добрых дел». Организатор — ГК «Союз».
Реклама
Героями рекламной отрасли по версии Комитета АлтГПП по рекламе стали проекты продвижения, в которых коммуникация и весь опыт взаимодействия с брендом складываются в единую гармоничную систему.
Дипломы вручили:
- в категории «Коммерческий брендинг и реклама» — ребрендинг и рекламная кампания сети блинных «Сковородовна». Организаторы — студия дизайна Saccade и РА Provoda, отдел маркетинга сети «Сковородовна»;
- в категории «Декор витрин. Маркетинг с душой» — системная работа с витринами сети магазинов для ребятишек Ribbi Tos. Организаторы — Кристина Домбровская, Ася Маслова, НЕОН график;
- в категории «Промо-акции в продвижении шоу и сериалов» — 10 промо-акций телеканала ТНТ Барнаул. Организаторы — бренд-менеджер Вероника Хмарова, PR-мнеджер Алиса Ламберт.
В конце мероприятия руководителю Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрию Шарабарину и заочному участнику Творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского», врачу рентгенологу ковидной больницы Юрию Шевцову вручили знаковые постеры «Карта мира» от студии дизайна Saccade и «Барнаул. Город в Сибири» от дизайнера Александра Целовальникова.
Познакомиться подробнее с проектами-победителями и почитать полезные публикации о маркетинге, рекламе, дизайне желающие могут на сайте комитета Алтайской ТПП по рекламе www.rekportal.ru