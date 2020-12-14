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Жизнь

Инновации и новые форматы: в Барнауле выбрали лучшие проекты в культуре, медиа, рекламе

11 декабря Комитет Алтайской ТПП по рекламе наградил лучшие проекты 2020 года дипломами «За позитивный вклад в рекламу и общество». Представляли героев и проекты председатель комитета, генеральный директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин и редактор сайта «Рекпортал» Лада Шевкунова.

В Барнауле выбрали лучшие проекты в культуре, медиа, рекламе.
В Барнауле выбрали лучшие проекты в культуре, медиа, рекламе.
Altapress.ru.

Культура

Из десяти проектов 2020 года, отмеченных комитетом по рекламе и участвующих в голосовании на altapress.ru, лидирующие позиции заняли три — все из сферы культуры. Объединяет их инновационноcть, синтез форматов, инициатива молодежных сообществ при партнерстве государственных структур.

Победителями стали:

  • в категории «Инновации в медиакоммуникациях сферы культуры» — Творческая лаборатория «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского». Организаторы — Молодежный центр кинематографистов Алтая и ГМИЛИКА;
  • в категории «Социальный проект к 75-летию Победы» — стрит-арт фестиваль Toк-fest c росписью 5 трамваев. Организаторы — стрит-арт команда O2 Team и Краевой дворец молодёжи;
  • в категории «Фирменный стиль театра» — обновление стиля Театра драмы имени Василия Шукшина, приуроченный к 100-летию театра. Организаторы — дидижитал-агентство ADN и Театр драмы.

«В этот год сложно всем, культуре особенно. Однако она смогла взять на себя ведущую роль в движении к позитиву и креативности, принимает вызовы времени и даёт надежду на лучшее», — отметил Юрий Пургин.

В Барнауле выбрали лучшие проекты в культуре, медиа, рекламе.
В Барнауле выбрали лучшие проекты в культуре, медиа, рекламе.
Altapress.ru.

Медиа и социальная сфера

В кризисное время не каждый способен «выстрелить» новыми форматами и найти возможности для развития и поддержки. У трех проектов из агропромышленной отрасли и социальной сферы это получилось.

Дипломами отметили:

  • в категории «Инновации в медиакоммуникациях агропромышленной сферы» — первый онлайн-форум «Алтай-Агро 2020». Организаторы — ИД «Алтапресс», Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
  • в категории «Консолидация сообщества маркетологов Барнаула» — встречи профессионалов. Организатор — консалтинговое агентство «O-Efimova: маркетинг+интернет»;
  • в категории «Социальный маркетинг» — социальный проект «100 добрых дел». Организатор — ГК «Союз».

Реклама

Героями рекламной отрасли по версии Комитета АлтГПП по рекламе стали проекты продвижения, в которых коммуникация и весь опыт взаимодействия с брендом складываются в единую гармоничную систему.

Дипломы вручили:

  • в категории «Коммерческий брендинг и реклама» — ребрендинг и рекламная кампания сети блинных «Сковородовна». Организаторы — студия дизайна Saccade и РА Provoda, отдел маркетинга сети «Сковородовна»;
  • в категории «Декор витрин. Маркетинг с душой» — системная работа с витринами сети магазинов для ребятишек Ribbi Tos. Организаторы — Кристина Домбровская, Ася Маслова, НЕОН график;
  • в категории «Промо-акции в продвижении шоу и сериалов» — 10 промо-акций телеканала ТНТ Барнаул. Организаторы — бренд-менеджер Вероника Хмарова, PR-мнеджер Алиса Ламберт.
В Барнауле выбрали лучшие проекты в культуре, медиа, рекламе.
В Барнауле выбрали лучшие проекты в культуре, медиа, рекламе.
Altapress.ru.

В конце мероприятия руководителю Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрию Шарабарину и заочному участнику Творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского», врачу рентгенологу ковидной больницы Юрию Шевцову вручили знаковые постеры «Карта мира» от студии дизайна Saccade и «Барнаул. Город в Сибири» от дизайнера Александра Целовальникова.

Познакомиться подробнее с проектами-победителями и почитать полезные публикации о маркетинге, рекламе, дизайне желающие могут на сайте комитета Алтайской ТПП по рекламе www.rekportal.ru

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