Инновационные компании из Алтайского края получат грантовую поддержку

1 сентября открылся прием заявок от участников на конкурс «Проекты Национальной технологической инициативы» . У компаний края будет возможность получить гранты на создание и развитие инновационных проектов.

Внедрение и коммерциализация новых разработок, развитие технологического предпринимательства и выстраивание благоприятной среды для стартапов — факторы, необходимые для создания конкурентоспособной экономики региона. И для достижения этой цели Министерство экономического развития Алтайского края организует конкурс для инновационных компаний, дающий возможность получить финансирование научных исследований и разработок.

Конкурс «Проекты НТИ» — это программа поддержки технологических компаний Алтайского края. Победители конкурса получают денежные средства, которые могут потратить на исследование и разработку новых продуктов, приобретение необходимого оборудования, маркетинговые исследования, сертификацию, патентование или промышленные испытания.

Общий премиальный фонд конкурса 1,6 млн. рублей. В этом году его разделят между собой компании, ставшие победителями в одной из четырех номинаций: «Фуднет» — индивидуальное персонализированное питание , геномика , альтернативные источники сырья , точное земледелие и органическое сельское хозяйство;

— индивидуальное персонализированное питание геномика альтернативные источники сырья точное земледелие и органическое сельское хозяйство; «Хелснет» — превентивная медицина , спорт и здоровье , медицинская генетика , информационные технологии в медицине , здоровое долголетие , биотехнологии в медицине;

— превентивная медицина спорт и здоровье медицинская генетика информационные технологии в медицине здоровое долголетие биотехнологии в медицине; «Энерджинет» — надежные и гибкие распределительные сети , интеллектуальная распределенная энергетика , персональная энергетика и потребительские сервисы;

— надежные и гибкие распределительные сети интеллектуальная распределенная энергетика персональная энергетика и потребительские сервисы; «Технет» — цифровое проектирование и моделирование , новые материалы , аддитивные , гибридные технологии , числовое программное управление , компоненты робототехники и сенсорика , информационные системы управления предприятием , большие данные ( «Big Data»), индустриальный интернет. Конкурс проводится в Алтайском крае с 2017 года. За это время грантовую поддержку получили 12 компаний.

Николай Мошков,

победитель прошлого года:

Мы участвовали в конкурсе в 2019 года и победили в номинации «Энерджинет». Суммы гранта хватило на то, чтобы приобрести лазерный маркер, автоматический станок и начать разработку программного комплекса. Считаю, что это хороший импульс для старта.

Чтобы ознакомится с конкурсной документацией и подать заявку на участие в конкурсе, необходимо отправить соответствующий запрос на innov@alregn.ru или связаться с организаторами по телефону (3852) 35−48−89.