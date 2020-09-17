Инновационные компании из Алтайского края получат грантовую поддержку

Внедрение и коммерциализация новых разработок, развитие технологического предпринимательства и выстраивание благоприятной среды для стартапов — факторы, необходимые для создания конкурентоспособной экономики региона. И для достижения этой цели Министерство экономического развития Алтайского края организует конкурс для инновационных компаний, дающий возможность получить финансирование научных исследований и разработок.
Конкурс «Проекты НТИ» — это программа поддержки технологических компаний Алтайского края. Победители конкурса получают денежные средства, которые могут потратить на исследование и разработку новых продуктов, приобретение необходимого оборудования, маркетинговые исследования, сертификацию, патентование или промышленные испытания.
Общий премиальный фонд конкурса 1,6 млн. рублей.
В этом году его разделят между собой компании, ставшие победителями в одной из четырех номинаций:
- «Фуднет» — индивидуальное персонализированное питание, геномика, альтернативные источники сырья, точное земледелие и органическое сельское хозяйство;
- «Хелснет» — превентивная медицина, спорт и здоровье, медицинская генетика, информационные технологии в медицине, здоровое долголетие, биотехнологии в медицине;
- «Энерджинет» — надежные и гибкие распределительные сети, интеллектуальная распределенная энергетика, персональная энергетика и потребительские сервисы;
- «Технет» — цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, аддитивные, гибридные технологии, числовое программное управление, компоненты робототехники и сенсорика, информационные системы управления предприятием, большие данные («Big Data»), индустриальный интернет.
Конкурс проводится в Алтайском крае с 2017 года. За это время грантовую поддержку получили 12 компаний.
Николай Мошков,
победитель прошлого года:
Мы участвовали в конкурсе в 2019 года и победили в номинации «Энерджинет». Суммы гранта хватило на то, чтобы приобрести лазерный маркер, автоматический станок и начать разработку программного комплекса. Считаю, что это хороший импульс для старта.
Чтобы ознакомится с конкурсной документацией и подать заявку на участие в конкурсе, необходимо отправить соответствующий запрос на innov@alregn.ru или связаться с организаторами по телефону (3852) 35−48−89.