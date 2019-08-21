«Энергетика сейчас переходит на новую технологическую ступень и нуждается в прорывных технологиях. Отрадно, что и среди наших сотрудников, и среди студентов и преподавателей наших профильных вузов немало рационализаторов, которые готовы творчески мыслить и воплощать свои идеи в жизнь, двигая отрасль вперед», — прокомментировал генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

В номинации «Информационные системы в распределительном электросетевом комплексе Сибири» первое место заняла работа специалистов по информационным технологиям Алтайского филиала Россети Сибирь, направленная на улучшение обслуживания потребителей: «Мобильное приложение «Клиент личного кабинета» для удаленного интерактивного обслуживания и взаимодействия с клиентами с реализацией принципа «обслуживание без бумаг».

Сотрудники департамента управления персоналом Алтайского филиала Россети Сибирь Ирина Шмыкова и Ольга Коваленко победили на первом этапе конкурса с проектом по работе с кадровым резервом.

«Цифровая трансформация электроэнергетики требует новых технологий и принципиально иного подхода к кадровым процессам. Нашими задачами было найти способы повышения производительности труда, минимизации влияния человеческого фактора на обработку информации, выявления факторов текучести персонала, а главное — разработать мероприятия, которые помогли бы повысить мотивацию и сохранить высококвалифицированный персонал компании», — рассказала Ирина Шмыкова.

Открытый конкурс научных работ в компании проводится ежегодно. В этом году участникам предложили девять тем для научных изысканий. С октября текущего года призеры первого регионального этапа продолжат конкурсную борьбу за победу. А с 1 января 2020 года отобранные проекты будут внедряться в эксплуатацию.