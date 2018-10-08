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Инопланетное вторжение: жителей российского города встревожили несколько таинственных объектов

Инопланетное вторжение стало реальностью и для жителей Якутска в конце минувшей недели. Встревоженные жители сообщали сразу о нескольких НЛО, появившихся над городом около 19:00.

НЛО над Телецким озером
НЛО над Телецким озером
Александра Аксенова

В местных СМИ таинственные объекты в небе назвали «роем НЛО», пишет planet-today.ru. Они светились и летали в районе улицы Мерзлотной.

«Природа этих загадочных объектов остается неизученной, так как у нас слишком мало данных для проведения комплексного анализа. Но мы можем предположить, что это НЛО инопланетного происхождения. С какой целью пришельцы появились в небе над Якутском — неясно, но, очевидно, это произошло не просто так», — так прокомментировал таинственный инцидент один из местных уфологов.

Год назад житель села Ело Онгудайского района (Республика Алтай) утверждал, что видел светящийся объект дисковой формы неподалеку от своей животноводческой стоянки на льду замерзшей реки. Вполне возможно, что это тот же самый НЛО, замеченный над Якутском.

Алтайские пришельцы

По словам мужчины из Республики Алтай, около объекта находились три небольших живых существа ростом около 60 сантиметров.

По сведениям жителя алтайского села, «пришельцы» общались между собой посредством звуков, издаваемых голосами, похожими на женские. Очевидец спешно покинул место события.

На следующий день на месте предполагаемой посадки неопознанного летающего объекта местные жители нашли следы неясного происхождения — круг подтаявшего льда диаметром три метра, а также небольшие трехпалые следы, напоминающие птичьи. Все место посадки испытало на себе воздействие высокой температуры — подтаяли лед и снег.

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