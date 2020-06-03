36 иностранцев с COVID-19 разместили в рубцовской больнице

36 иностранных граждан из Барнаула отправили в ЦРБ Рубцовска, пишет местный портал vrubcovske.ru. По предварительным данным, у всех подтвержден коронавирус.

Людей направили в рубцовский госпиталь из специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по Алтайскому краю. Накануне из ЦРБ Рубцовска выписали всех вахтовиков из Змеиногорска.

Также известно, что в инфекционном госпитале, развернутом на базе городской больницы № 3, на утро 2 июня находятся на лечении 74 человека, у 70 из них подтвержден COVID-19.

По последним данным в Рубцовске подтвердили 81 случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в Алтайском крае на 3 июня составляет 2 066 человек.