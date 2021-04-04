Иностранцы восхитились российскими врачами, которые оперировали во время пожара в больнице

Инцидент произошел 2 апреля. В Благовещенске загорелась кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров.
Пока пожарные тушили здание, врачи продолжали аортокоронарное шунтирование, пишет «Сиб.фм».
История воодушевила западных пользователей интернета.
«Кардиологи довольно крутые ребята», «После этого уместно устроить праздник в баре больницы», «Большой респект русским», «Русские кардиологи еще более круты», — восхитились они в комментариях.
К слову, операция прошла успешно. Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков.