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Жизнь

Иностранцы восхитились российскими врачами, которые оперировали во время пожара в больнице

Пользователи популярной на Западе социальной платформе Reddit оценили подвиг российских врачей из Благовещенска, которые не остановили операцию на открытом сердце во время пожара в здании.

Врачи. Операция.
Врачи. Операция.
CCO.

Инцидент произошел 2 апреля. В Благовещенске загорелась кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров.

Пока пожарные тушили здание, врачи продолжали аортокоронарное шунтирование, пишет «Сиб.фм».

История воодушевила западных пользователей интернета.

«Кардиологи довольно крутые ребята», «После этого уместно устроить праздник в баре больницы», «Большой респект русским», «Русские кардиологи еще более круты», — восхитились они в комментариях.

К слову, операция прошла успешно. Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков.

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