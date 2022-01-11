Инспекторы ДПС на Алтае спасли из снежного плена семью с двумя детьми

В Каменском районе Алтайского края семья потерялась по дороге к Яровому.

Мужчина за рулем Subaru Forester ехал с женщиной и двумя детьми 7 и 14 лет из Барнаула. В какой-то момент он свернул не в ту сторону и заблудился. При развороте он не справился с управлением и съехал в кювет, оказавшись в сугробе.

Своими силами вытащить машину у него не получилось. За помощью решили обратиться в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Каменский».

Лейтенанты полиции Евгений Андриянов и Александр Кеблитский приехали на место и посадили пассажиров греться в служебный автомобиль. Мужчины вместе с прибывшими сотрудниками МЧС вернули машину на проезжую часть.

Лейтенанты полиции Евгений Андриянов и Александр Кеблитский. 22.мвд.рф

Позже на телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю спасенные обратились со словами благодарности в адрес инспекторов.