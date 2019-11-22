«Инставечеринка»: попади на закрытую встречу журнала «Я Покупаю»

Вечер пройдет в формате вечеринки с полезной составляющей. Спикеры — Анна Митус и Алина Свириденко — расскажут, как выделиться среди многообразия красивых аккаунтов и увлечь аудиторию своей инстажизнью.
Кроме того, гостей встретят красочные фотозоны, видеоспиннер от инвестиционной компании «Фридом Финанс», новинки натуральной французской косметики и парфюмерии от L’Occitane и другие интерактивы от партнеров вечера.
Чтобы попасть на закрытую «Инставечеринку», оставьте комментарий под постом в инстаграм-аккаунте «Я Покупаю». В комментарии укажите того, с кем хотели бы провести этот вечер. Количество комментариев не ограничено. 26 ноября мы подведем итоги и назовем имя счастливчика, который проведет с нами незабываемый инставечер.