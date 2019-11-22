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«Инставечеринка»: попади на закрытую встречу журнала «Я Покупаю»

28 ноября издательский дом «Алтапресс» и шопинг-гид «Я Покупаю» проведет яркое событие, посвященное одной из самых популярных социальных площадок — Instagram. В программе мастер-классы о ведении инстаграм-аккаунтов, фуршет, яркие фотозоны. И это еще не все. Самое главное — вы можете стать гостем на закрытой вечеринке и почувствовать себя настоящей инстазвездой!

«Инставечеринка»: попади на закрытую встречу журнала «Я Покупаю»
«Инставечеринка»: попади на закрытую встречу журнала «Я Покупаю»
Источник: pixabay.com

Вечер пройдет в формате вечеринки с полезной составляющей. Спикеры — Анна Митус и Алина Свириденко — расскажут, как выделиться среди многообразия красивых аккаунтов и увлечь аудиторию своей инстажизнью.

Спикеры – Анна Митус
Спикеры — Анна Митус
Спикеры – Алина Свириденко
Спикеры — Алина Свириденко

Кроме того, гостей встретят красочные фотозоны, видеоспиннер от инвестиционной компании «Фридом Финанс», новинки натуральной французской косметики и парфюмерии от L’Occitane и другие интерактивы от партнеров вечера.

Чтобы попасть на закрытую «Инставечеринку», оставьте комментарий под постом в инстаграм-аккаунте «Я Покупаю». В комментарии укажите того, с кем хотели бы провести этот вечер. Количество комментариев не ограничено. 26 ноября мы подведем итоги и назовем имя счастливчика, который проведет с нами незабываемый инставечер.

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