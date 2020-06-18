Интеллект и функция. Как «Алгоритм» проектирует дома Барнаула

В «Архи-Групп» больше десяти лет проектируют дома в Барнауле, поэтому для сотрудников компании очевидна эволюция жилого пространства.

Проекты будущих домов рождаются за несколько лет до заселения новоселов. Поэтому застройщики и проектировщики должны уже сегодня знать пожелания людей в 2023 и даже 2025 годах. Будущее за квартирами с « умными планировками », а еще дворами и подъездами, в которых человек чувствует уважение к себе. Подробности рассказали в строительной компании « Алгоритм » и проектном бюро «Архи-Групп».

Зачем застройщик делает прозрачные входные группы и гардеробные вместо больших лоджий. И вообще: какие дома будут строить в Барнауле несколько лет.

«Например, в советский период в однокомнатной квартире панельного дома была тесная кухня и комната около 16 кв. м — настоящий проходной двор. Одно время эту проблему решили большой площадью помещений. Сейчас покупателям не нужны гигантские квартиры, потому что их дорого содержать. Но при этом они не готовы на компромиссы и им критично важен комфорт», — рассказывает Андрей Суртаев, руководитель «Архи-Групп».

В ответ у «Алгоритма» появились «умные», максимально функциональные планировки. Так спальню в той же «однушке» расположили в меньшем маленьком помещении, потому что для кровати и шкафа достаточно и 10 «квадратов». А в большой комнате соединили кухню и гостиную, получив большое комфортное пространство. И это отличное решение: на минимальной площади нашлось место для изолированной комнаты. У одних там спальня, у других детская, у третьих кабинет.

Планировка — точка отсчета

«С современными технологиями строительства можно проектировать бесконечное множество решений жилья. Тут важно найти то, что максимально отвечает запросам клиентов», — говорит заместитель директора по развитию «Алгоритма» Борисов Сергей.

В первую очередь в строительной компании отталкиваются от планировок квартир. Поэтому дизайн интерьеров готовится в самом начале проектирования дома: «расставляется» мебель и техника в квартирах, определяются места хранения вещей. Сейчас это не лоджия-склад, а кладовые или ниши для шкафов.

И только получив «правильный» интерьер, проектировщики приступают к следующим этапам. Например, начинают делать проект по электрике — определять расположение розеток и выключателей. Продумывают систему водоснабжения и отопления дома.

Каждый проект еще до экспертизы проходит от трех стадий проверки, а отдельные вопросы, например, планировки, обсуждаются до десяти раз на уровне руководства компании.

Французские балконы и уютные подъезды

Еще в «Алгоритме» жарко обсуждают тему архитектуры фасадов, устройства дворов и мест общего пользования.

«Вспомните прежние подъезды — главное было поскорее проскочить от входа до квартиры. Теперь для холлов и коридоров продумываются интерьеры и человек действительно чувствует уважение к себе. Прозрачные входные группы добавляют комфорта и безопасности для жителей. А еще важна площадка во дворе. Теперь же это целый мир для приключений детей и отдыха взрослых», — продолжает Суртаев.

Сейчас «Алгоритм» работает над решением 10-этажного дома на ул. Молодежная 138. Это по соседству с уже построенным ЖК «Джаз». Для фасада новостройки в центре города решено использовать благородный кирпич и штукатурку. И еще подчеркнуть эстетику дома «пилястрами» французских балконов на всю высоту здания и усилить все архитектурным освещением.

«Небольшая этажность, по нашему мнению, позитивно скажется на плотности населения квартала и комфортности жилого комплекса. Дом получился по-настоящему душевный», — продолжает Сергей Борисов.

Квартальный формат

Компания «Алгоритм» начала со строительства квартала «Балтийская крепость». Здесь нужно было не только спроектировать дома, но продумать планировку всего квартала. Свой опыт и навыки застройщик продемонстрировал при разработке проекта планировки в центре Барнаула — в границах улиц Челюскинцев, Ядринцева, Молодежной и пр. Строителей.

«Наш следующий проект — проектирование и застройка 86 га в районе улицы Просторной. В Барнауле такие масштабные решения могла освоить разве что советская индустрия строительства, которая включала в себя колоссальное количество ресурсов — от интеллектуальных до производственных. Поэтому для нас это амбициозная задача», — комментирует директор «Алгоритма» Ксения Белоусова.

Компания прошла сложнейший этап разработки и утверждения проекта планировки территории. Уже известно, что здесь можно построить 40 многоэтажных домов на 23 тыс. человек. Также в квартале просчитано размещение детсадов, школ, поликлиники, магазинов, а еще и крупной аллеи.

«Само проектирование квартала, расположенного в районе ул. Просторной, пока не ведется, мы обсуждаем общую концепцию проекта, поскольку он крайне масштабный и амбициозный для нашего города. Прорабатываем вопросы планировок, благоустройства, организации и наполнения дворовых пространств», — добавляет Ксения Белоусова.