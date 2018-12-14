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Жизнь
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«Интеллекта нет»: телеведущий Соловьев назвал Бузову мужиком

Журналист Владимир Соловьев раскритиковал звезду телестройки «Дом-2» Ольгу Бузову в прямом эфире радиостанции «Вести ФМ».

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Основанием для резкого осуждения стало название шоу «Замуж за Бузову», в котором сама Бузова стала главной героиней. Фрагменты из программы журналист опубликовал в своем микроблоге.

«Что говорить? Там интеллекта нет, не было и никогда не будет. Это человек, который путает замужество и женитьбу. Выйти „Замуж за Бузову“, она что — мужик?! Единственный смысл, который вложен в эту программу — безграмотность», — отметил Соловьев.

Соведущая журналиста предположила, что Бузова может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию, передает портал «Дни.ру». На ее реплику Соловьев ответил, что звезда «Дома-2» может быть «просто мужиком».

Дискуссия вокруг Бузовой пришла к тому, что еще один участник беседы напомнил о многомиллионной армии поклонников Бузовой, пишет ura.ru. В ответ Соловьев привел в качестве примера дьявола, за которым тоже шли легионы.

Комментаторы тут же отреагировали на твит Соловьева: «Прикиньте, Бузова в депутаты через несколько лет пойдёт, будет как Кожевникова», «Мы живем в эпоху Бузовой. Она сама так сказала».

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