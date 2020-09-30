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Жизнь

Интеллектуальная программа «Что? Где? Когда?» вновь попала в неприятную историю

Редакторы телешоу «Что? Где? Когда?» пропустили в эфир некорректный вопрос, на который невозможно ответить правильно.

"Что? Где? Когда? - Третья игра зимней серии"
"Что? Где? Когда? - Третья игра зимней серии"
Скриншот с канала "Первый канал" в youtube.com

27 сентября, как сообщал «Рамблер», состоялась первая игра осенней серии «Что? Где? Когда?».

Первым знатокам был задан вопрос о том, какие предметы, вызывающие превращение неких аминокислот в 1-пропенсульфеновую кислоту, ее превращение в 1-сульфинилпропан при взаимодействии с ферментами и образование серной кислоты при взаимодействии 1-сульфинилпропана с некой жидкостью, находятся в черном ящике.

Знатоки не смогли ответить на вопрос, а в черном ящике оказались нож и луковица. По версии автора вопроса, подобная реакция происходит при резке лука.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Между тем пользователи Сети выразили уверенность, что телезритель задал некорректный вопрос, на который невозможно ответить правильно, так как, во-первых, перепутал 1-пропенсульфеновую и 1-пропансульфоновую кислоты, а серная кислота не может образовываться при растворении 1-пропансульфоновой кислоты в воде.

В начале прошлого года в неприятной ситуации оказался магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Тогда главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке его подкупить.

Перед съемками с участием Друзя магистр, по словам Ильи Бера, просил помочь ему выиграть главный приз в 3 млн рублей. В обмен на это Друзь, по его словам, обещал поделиться деньгами.

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