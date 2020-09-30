Интеллектуальная программа «Что? Где? Когда?» вновь попала в неприятную историю

Редакторы телешоу «Что? Где? Когда?» пропустили в эфир некорректный вопрос, на который невозможно ответить правильно.

Скриншот с канала "Первый канал" в youtube.com

"Что? Где? Когда? - Третья игра зимней серии"

27 сентября, как сообщал «Рамблер», состоялась первая игра осенней серии «Что? Где? Когда?».

Первым знатокам был задан вопрос о том, какие предметы, вызывающие превращение неких аминокислот в 1-пропенсульфеновую кислоту, ее превращение в 1-сульфинилпропан при взаимодействии с ферментами и образование серной кислоты при взаимодействии 1-сульфинилпропана с некой жидкостью, находятся в черном ящике.

Знатоки не смогли ответить на вопрос, а в черном ящике оказались нож и луковица. По версии автора вопроса, подобная реакция происходит при резке лука.

Нож. altapress.ru

Между тем пользователи Сети выразили уверенность, что телезритель задал некорректный вопрос, на который невозможно ответить правильно, так как, во-первых, перепутал 1-пропенсульфеновую и 1-пропансульфоновую кислоты, а серная кислота не может образовываться при растворении 1-пропансульфоновой кислоты в воде.

В начале прошлого года в неприятной ситуации оказался магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Тогда главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке его подкупить.

Перед съемками с участием Друзя магистр, по словам Ильи Бера, просил помочь ему выиграть главный приз в 3 млн рублей. В обмен на это Друзь, по его словам, обещал поделиться деньгами.