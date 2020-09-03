Интерьер по-нашему: 6 инстаграм-блогов из Сибири для ввязавшихся в ремонт

Планируя ремонт, многие начинают с подписки на Pinterest и стильные блоги в Instagram. Однако нередко то, что предлагают, например, дизайнеры из Норвегии, сибирякам взять негде или просто не по карману. Altapress.ru нашел блогеров из Барнаула и Новосибирска, которые знают, как обустроить квартиру, когда поблизости только «Новэкс» и «Леруа Мерлен».

Девушки вдохновляют

Скандинавский интерьер в Барнауле, да еще и бюджетно — почему нет? Блог Мирры Воротиловой посвящен именно этому.

На «девочку, выращенную в хрущевке с ободранными обоями», как пишет о себе Мирра, в Instagram подписались уже 200 тыс. человек. Мирра рассказывает им, как обустроить дом без больших затрат, и публикует мастер-классы о том, как сделать своими руками сканди-светильник, качели на балкон, интерьерные наклейки, искусственное дерево и даже диван.

Есть в этом блоге и совсем удивительные лайфхаки, например по снижению платежа по ипотеке одним заявлением или ремонту коридора за 20 минут.

В аккаунте жительницы Барнаула Ольги Краниной пока только 1,6 тыс. подписчиков, но ее публикации нередко попадают в топ Instagram по хэштегам. «Здесь дом, декор и обзоры», — пишет блогер.

Но никаких элитных шоурумов и баснословных цен: девушка публикует обзоры стильных предметов интерьера из Familia, «Новэкса», «Фикс-прайса» и «Ашана». А также делится идеями ремонта, рассказывает про домашние растения, учит системе уборки fly lady и показывает фотографии своей красивой, светлой квартиры.

Как насчет того, чтобы покрасить холодильник? Реализовать это и прочие безумства поможет блог Екатерины Мироновой из Новосибирска. «Разукрашиваю жизнь и комоды», — пишет о себе девушка в Instagram, и у нее уже 14 тыс. поклонников.

Катя Миронова знает, как и чем перекрасить кафель в ванной, кофемашину и мебель из ЛДСП, какой шкаф лучший в Ikea и где в Новосибирске приобрести самые красивые светильники. У девушки можно купить инструкцию по перекраске чего угодно, а можно просто читать ее блог и вдохновляться.

Эксперты советуют

«Я Владимир, с 16 лет в мебели на заказ» — этой фразой открывается инстаграм-блог «Всепополкам», который читают 25 тыс. подписчиков. На самом деле «Всепополкам» — это новосибирская фабрика мебели, однако читать блог ее директора интересно, даже если вы не собираетесь делать заказ.

Владимир рассказывает не только о том, как выбрать новый шкаф, гардеробную или кухонный гарнитур, но и как использовать квадратные метры по максимуму и грамотно обустроить, например, рабочую зону. И еще блогер не стесняется показывать подписчикам интерьер в собственной квартире.

На блог барнаульского дизайнера интерьера Марины Шляховой в Instagram подписаны 7 тыс. человек. Эксперт помогает им разобраться со сложностями в ремонте. Например, Марина рассказывает подписчикам, куда лучше повесить телевизор, как удачно обустроить узкую комнату с одним окном, обыграть выключатели в интерьере и — очень распространенная проблема — не ошибиться с выбором бригады строителей.

У Марины можно читать посты, смотреть видео, а еще она иногда делится фотографиями из путешествий по Алтаю.

Барнаульский архитектор, дизайнер интерьера и создатель студии Sehr gut! Анна Толстых в своем инстаграм-блоге рассказывает о том, как ее компания строит финские экодома в Алтайском крае и Республике Алтай. Но и для тех, кто не планирует покупать дом, в этом блоге найдется интересная информация.

Автора Sehr gut! в Instagram читают 2 тыс. человек. Для них Анна публикует дизайн-проекты самых разных квартир — от роскошных и огромных, с несколькими лоджиями, до маленьких квартир-«головоломок».