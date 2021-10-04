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Жизнь

Алтайский бизнес-омбудсмен примерил кресло главного банкира Барнаула

Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов рассказал о встрече с новым руководителем алтайского управления Центробанка Андреем Ивановым. Как оказалось, они когда-то работали вместе.

Андрей Осипов в музее ЦБ.
Андрей Осипов в музее ЦБ.
instagram.com/business_ombudsman_osipov

Тезки обсудили рабочие вопросы по поводу взаимодействия, договорились оперативно участвовать в мониторинге ЦБ по ситуации в экономике и привлекать к нему предпринимателей.

Также Осипов побывал в музее краевого управления, где сфотографировался в кабинете главного банкира Барнаула в царские времена и времен СССР.

«Интересная встреча у нас получилась с новым руководителем Алтайского Управления Центробанка России Андреем Владимировичем Ивановым. Оказалось, что Андрей мой школьный товарищ. В барнаульской 22 школе в 1978−79 годах он был секретарем комитета комсомола, а я его заместителем. А потом я сменил его в 1979—1981… Вот так. Тесен мир», — поделился Андрей Осипов.

А сама встреча прошла в день рождения ВЛКСМ, добавил Иванов в комментариях.

Кстати, следующую расширенную встречу с участием членов общественного и экспертного советов при Уполномоченном омбудсмен пообещал провести именно в музее управления ЦБ.

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