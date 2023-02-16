Интересные праздники, которые отмечают 16 февраля

По славянскому календарю 16 февраля отмечаются Починки. Это следующий после Сретения день. Считалось, что это рубеж между зимой и летом. Какие еще интересные праздники отмечают в этот день, рассказывает altapress.ru.

1. День поиска запахов. У одних он сладкий, у других — горьковатый. В феврале еще не начинают течь ручейки и набухать почки на деревьях, до опьянения ароматами тюльпанов и нарциссов далеко. Но душа уже жаждет тепла, весеннего обновления, свежести и чистоты.

2. День свежего ананаса. Благодаря Колумбу, это растение впервые попробовали в Европе и с тех пор оно является украшением любого стола. А недавно даже придумали праздник этому обжигающему язык красавцу.

16 февраля. Ананас. unsplash.com

3. Всемирный день управления информацией. Любая информация может служить как во благо, так и во вред. Именно поэтому в этот день принято учиться тому, как грамотно владеть и управлять информацией.

4. День разведки ВМФ РФ. Разведчику при выполнении своих обязанностей приходится действовать в сложной, порой экстремальной обстановке, в любое время суток, в любых погодных условиях. При выполнении боевой задачи разведчик должен быть физически и морально готов к выполнению всех своих обязанностей.

16 февраля. Штурвал. unsplash.com

5. Всемирный день антропологии. Этот праздник популяризирует науку, занимающуюся изучением человека — его происхождением и развитием, нормами поведения в социуме, существованием в культурной и природной среде.