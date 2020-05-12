Интернет-агентство «Альянс+» с экспертом мирового уровня развивает проект в поддержку алтайского бизнеса

Интернет-агентство «Альянс+» и предприниматель Виталий Лажинцев , создают цикл интервью «Алтайский разговор» с траблшутером Олегом Брагинским — экспертом мирового уровня в решении нерешаемых проблем. Среди его заказчиков — крупнейшие мировые корпорации, знаменитости, госструктуры.

«Мы реализовали сотни проектов для бизнеса и государственного сектора, приобрели широкие партнерские связи с экспертным сообществом в России и мире. В результате знакомства с системой Олега в 2017 году, мы выросли, приобрели знаменитых заказчиков, улучшили качество услуг», — рассказал Виталий Лажинцев.

Опыт траблшутинга позволил получить знаниям в разнличых областях бизнеса: финансы и антикризисное управление, GR и HR, личная эффективность и скоронавыки. Теперь «Альянс+» оказывает клиентам комплексные услуги, со знанием того, как работают производственные компании, медицинские организации, розница и т.д.

«Теперь мы не просто обновляем клиенту сайт и запускаем продвижение в Интернет, но и интегрируем ресурс в процессы клиента. Благодаря работе с Олегом Брагинским мы начали увереннее вести бизнес — оцениваем риски, видим перспективы, сокращаем затраты, не запускаем сомнительные проекты», — говорит Виталий Лажинцев.

В апреле 2020 года родилась идея сделать совместный проект с Олегом Брагинским — серию видеоинтервью «Алтайский разговор». Для этого были собраны вопросы у предпринимателей в регионе и записан первый подкаст. Теперь есть решение — подкастов будет не одна сотня.

Подкастами уже охвачены темы: PR, эффективный сайт, продвижение в социальных сетях. На подходе: «Сила воли», «LinkedIn», «Дипломатия», «Команда», «Резюме», «Эвристика», «Управление впечатлениями» и «Эффективный преподаватель».

Видео выходят два раза в неделю, их можно посмотреть на официальных YouTube-каналах интернет-агентства «Альянс+» и Школы траблшутеров Олега Брагинского.

Членам ТПП и Алтайским компаниям предлагаем задать вопрос траблшутеру, по любой волнующей теме.

Чтобы ответ прозвучал в эфире, пишите Виталию Лажинцеву — lazhintsefff@yandex.ru.

Виталий Лажинцев — руководитель интернет-агентства «Альянс+».

Сфера компетенций: разработка сайтов, порталов, аналитика, продвижение в Интернет (SEO, SMM, контекстная реклама).

Сайт «Альянс+»: https://alianscompany.ru/

https://www.youtube.com/

Олег Брагинский — основатель Школы траблшутеров, директор «Бюро Брагинского.». Кандидат наук, доцент, автор 11 видеокурсов, 50 книг, 110 вебинаров, 500 подкастов, 1'000 статей. Один из наиболее просматриваемых людей планеты в сети деловых контактов LinkedIn.