Интернет-решения для предпринимателей и самозанятых граждан

Сайт-визитка. Недорогой формат донесения информации
Сложный и перегруженные функционал интернет-порталов постепенно уходит в прошлое. Пользователи не хотят тратить ни одной лишней минуты на поиск необходимой информации. Свыше 50% платежеспособной аудитории, вообще, используют только мобильные телефоны и гаджеты, что наводит на закономерный вывод — переплачивать за создание многостраничного интернет-проекта нет никакого смысла. В большинстве случаев заказать сайт визитку под ключ будет гораздо проще и выгоднее.
Так, разработанные веб-студия Slabliuk_Studio сайты-визитки отвечают следующим характеристикам:
- адаптивность под любой тип мобильных устройств и гаджетов;
- быстрая загрузка основного объема информации даже на медленном соединении с интернетом;
- актуальный дизайн с интуитивно понятным интерфейсом;
- комфортная для работы система администрирования;
- сбалансированная стоимость.
Лендинги для презентации товара или услуг
В тех случаях, когда речь идет о запуске рекламной кампании или презентации одного конкретного товара или услуги, есть смысл задуматься о лендинге — одностраничном сайте, наполненном продающими скриптами и действенными маркетинговыми приемами. Работа представляет собой гораздо большее, чем шаблон наполненный информацией и призывами. Тщательно продумывается стратегия продвижения, изучается ниша в которой будет размещаться ресурс. Каждый проект рассматривается в индивидуальном порядке, так как только такой подход позволяет гарантировать приемлемый результат
Прежде чем заказать лендинг с высокой конверсией было бы неплохо подумать над предметом продвижения. Возможно, покупателей и заказчиков больше заинтересует не товар, а сопроводительный сервис. В случае с услугами ставку стоит делать на исключительность. Помощь в решении этих и других вопросов доступна по телефону +7900 6464 071 в веб-студии Slabliuk_Studio.