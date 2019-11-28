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Жизнь
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Интернет-решения для предпринимателей и самозанятых граждан

О необходимости присутствия бизнеса в интернете говорят уже давно. Частные и государственные компании используют интернет-ресурсы для решения широко спектра задач. Среди очевидного можно выделить: привлечение новых клиентов и партнеров, презентация товаров или услуг, публикация информации, обработка обращений. Очевидно, что подобные возможности будут нелишними и для предпринимателей, не говоря уже о частных специалистах.

Интернет-решения для предпринимателей и самозанятых граждан
Интернет-решения для предпринимателей и самозанятых граждан
CC0

Сайт-визитка. Недорогой формат донесения информации

Сложный и перегруженные функционал интернет-порталов постепенно уходит в прошлое. Пользователи не хотят тратить ни одной лишней минуты на поиск необходимой информации. Свыше 50% платежеспособной аудитории, вообще, используют только мобильные телефоны и гаджеты, что наводит на закономерный вывод — переплачивать за создание многостраничного интернет-проекта нет никакого смысла. В большинстве случаев заказать сайт визитку под ключ будет гораздо проще и выгоднее.

Так, разработанные веб-студия Slabliuk_Studio сайты-визитки отвечают следующим характеристикам:

  • адаптивность под любой тип мобильных устройств и гаджетов;
  • быстрая загрузка основного объема информации даже на медленном соединении с интернетом;
  • актуальный дизайн с интуитивно понятным интерфейсом;
  • комфортная для работы система администрирования;
  • сбалансированная стоимость.

Лендинги для презентации товара или услуг

В тех случаях, когда речь идет о запуске рекламной кампании или презентации одного конкретного товара или услуги, есть смысл задуматься о лендинге — одностраничном сайте, наполненном продающими скриптами и действенными маркетинговыми приемами. Работа представляет собой гораздо большее, чем шаблон наполненный информацией и призывами. Тщательно продумывается стратегия продвижения, изучается ниша в которой будет размещаться ресурс. Каждый проект рассматривается в индивидуальном порядке, так как только такой подход позволяет гарантировать приемлемый результат

Прежде чем заказать лендинг с высокой конверсией было бы неплохо подумать над предметом продвижения. Возможно, покупателей и заказчиков больше заинтересует не товар, а сопроводительный сервис. В случае с услугами ставку стоит делать на исключительность. Помощь в решении этих и других вопросов доступна по телефону +7900 6464 071 в веб-студии Slabliuk_Studio.

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