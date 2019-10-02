Интернет-трафик абонентов Tele2 в Барнауле в международном роуминге вырос в 6 раз

Tele2 подвела итоги роуминговой активности своих клиентов в летний период. В июне — августе услугами международного роуминга воспользовались в 1,5 раза больше абонентов, чем годом ранее, а объем использованного в поездках интернет-трафика вырос в 6 раз.

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в Алтайском крае в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика, израсходованного абонентами за границей по сравнению с аналогичным объемом прошлого года, вырос в 6 раз. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124.

За лето 2019 года клиенты оператора в Алтайском крае посетили 84 страны. Самым популярным месяцем для поездок у жителей края стал август, а лидерами по посещаемости − Турция и Казахстан. Наиболее экзотическими направлениями путешествий для жителей Алтайского края в этом году стали Мали, Кабо-Верде, Ямайка, Иордания, Индонезия.

Среди всех абонентов оператора в России самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествующие в Турцию, Италию и Испанию — в этих странах клиенты скачали 40% общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Примечательно, что в прошлом году эти страны также были лидерами рейтинга по объему скачанного интернет-трафика за рубежом. Число клиентов оператора, выехавших летом за пределы России, увеличилось на 20%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и белгородцы, вместе посетившие 177 стран.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. Самыми популярными среди иностранцев городами этим летом стали Москва и Санкт-Петербург, а также Иркутск, Владивосток и Челябинск. Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая, Эстонии и Великобритании.