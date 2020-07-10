Инвалидов и участников Великой Отечественной войны Алтайского края обеспечат бесплатной мобильной связью и телефонами

Данные телефоны представляют собой средства для оперативного реагирования и экстренной помощи. В них занесены номера «тревожных служб», лечащего врача фронтовика и закрепленного за ним соцработника и волонтера. Также вместе с телефонами ветераны получат именные номерные сертификаты. С ними закрепленные за каждым фронтовиком волонтеры Победы в ближайшем отделении любого из крупных сотовых операторов смогут подключить каждый телефонный аппарат к тарифу с пожизненным лимитом. Руководитель движения Ольга Амельченкова уточнила, что при определении оператора для подключения сотовой связи используется индивидуальный подход.

«Мы специально уточняем у ветерана, каким оператором пользуется его семья и какой оператор лучше всего ловит на конкретной территории. На основе этого получаем сим-карту и приносим телефон с выбранным поставщиком связи», — рассказала Ольга Амельченкова.

В Алтайском крае телефоны получат все 622 героя Великой Отечественной войны, которые проживают в регионе. В том числе они будут вручены 196 фронтовикам Барнаула. В краевой столице в этой масштабной федеральной программе примут участие волонтеры отряда «От сердца к сердцу» Алтайского филиала РАНХиГС.

«Сегодня сотовая связь работает практически по всей стране. И мы надеемся, что благодаря нашей программе героям Великой Отечественной войны всегда помогут справиться с любой проблемой», — говорит Алина Горлова, руководитель отряда «От сердца к сердцу» Алтайского филиала РАНХиГС и муниципального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в г. Барнауле.

В общей сложности такими телефонами бесплатно будут обеспечены более 52 тысяч человек по всей стране. В Алтайском крае этот масштабный проект планируют завершить до первого сентября.