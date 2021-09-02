Инвентаризация: исчезла лошадь Пржевальского

Лошадь Пржевальского признана «вероятно исчезнувшей» в России. Всего в обновленный список Минприроды включили еще 11 животных, пишет « Коммерсантъ ».

11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие.

Среди них популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие.

На грань полного уничтожения некоторые виды животных ставят развитие промышленности, рост городов и загрязнение природы, пишет bfm.ru.

В то же время совместные усилия государства, бизнеса и некоммерческих организаций «дают положительные результаты, и численность наиболее уязвимых видов постепенно увеличивается.