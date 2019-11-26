Инвестиции в молодость: как сельская молодежь Сибири «прокачивала» лидерство на Алтае

Слёт сельской молодежи Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь» состоялся в 11-ый раз в Алтайском крае. Мероприятие, которое проходило с 19 по 22 ноября, объединило 300 инициативных и креативных молодых людей из всех регионов Сибирского федерального округа.

Активные представители молодого поколения прокачивали свои лидерские качества, знакомились с практиками успешных проектов по созданию креативных пространств, а также получали новые компетенции и делились своими идеями для развития сельских территорий.

Перед участниками слета на образовательных площадках «Креативная экономика», «Мой бизнес», «Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях», «Российский союз сельской молодёжи» выступали эксперты из Москвы, Ульяновска, Липецка, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

Инвестиции в молодость. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Делились своим опытом с представителями сельской молодежи депутат Госдумы Наталья Кувшинова, вице-спикер Алтайского краевого заксобрания Сергей Серов, представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань, первый зампредседателя «Российского союза сельской молодежи» Дмитрий Пекуровский, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов и многие другие.

Спектр тем, которые обсуждали участники слета — от создания коворкинг центров и вовлечения молодежи в предпринимательство до особенностей современного лидерства и грантовой поддержки инициатив.

Участница площадки «Мой бизнес» Анна Кайнст, рассказывая о приобретенном опыте, отметила: «Для меня на площадке все новое, тем более что я никогда не занималась бизнесом самостоятельно, и эта сфера мне мало знакома. Но все очень интересно, много ценной информации для себя приобрела!».

Инвестиции в молодость. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

А вот на площадке «Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях» главной темой стала организация молодежных коворкинг-центров и выработка конкретных проектов, которые участники дискуссии теперь будут реализовывать у себя дома.

Молодежный лидер из Целинного района Алтайского края Алексей Назаров по итогам обсуждения рассказал: «Наше пространство будет открытым в прямом смысле слова. Работали над проектом, как вокруг стадиона разместить детскую и баскетбольную площадки, уличные тренажёры, провести озеленение, чтобы была зона для прогулок. Есть идеи по привлечению средств, партнёров».

Модератором площадки «Креативная экономика» на слете выступил замдиректора Фонда «Ульяновск — культурная столица» Дмитрий Шацков. По его словам, само понятие «креативная экономика» подразумевает под собой генерацию идей с последующей их коммерциализацией.

Инвестиции в молодость. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Для участников площадки была организована деловая игра, которая стала одним из ключевых этапов в работе «Креативной экономики». Итогом взаимодействия стала разработка проектов, которые при реализации могут принести прибыль.

Еще один актуальный вопрос, а именно — что делать, чтобы активные и молодые люди оставалась в селе — на слете обсуждали во главе с представителями Российского союза сельской молодежи.

Об условиях, которые необходимы жителям сел, высказалась депутат Госдумы Наталья Кувшинова. «В первую очередь, необходимо решить вопрос социального обеспечения. Молодежь хочет получать достойную зарплату, иметь возможность приобретения жилья. Все родители хотят водить своих детей в хорошую школу, в больницу, где есть специалисты узкого профиля, после работы выйти с ребенком на детскую или спортивную площадку, в центры творчества — это сегодня архиважно», — подчеркнула представитель федерального парламента.

Инвестиции в молодость. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Первый зампред «Российского союза сельской молодежи» Дмитрий Пекуровский назвал в качестве реального механизма удержания молодых людей на селе вовлечение их в реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В итоге за время слета его участники получили мощный импульс для внутреннего развития и заряд на реализацию всех своих задуманных планов и проектов.