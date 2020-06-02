Инвестиции в недвижимость

В периоды экономических катаклизмов люди стремятся защитить свои деньги путем вложений в ценные активы. Что происходит на рынке недвижимости в России, а в частности, в Москве в 2020 году? В какую недвижимость инвестировать и насколько выгодно вкладывать средства в квадратные метры сегодня, читайте в нашей статье.

Перспективы инвестиций в недвижимость

Вложение в недвижимость считается одним из эффективных инструментов, который позволяет не только увеличить капитал, но и получить доход от сдачи актива в аренду. Вместе с тем в 2020 году эксперты прогнозируют ощутимое падение спроса на жилье, а также сокращение количества договоров по аренде офисных и производственных помещений. Чтобы поддержать строительную отрасль, государство уже запустило льготную ипотеку под 6,5% на жилье из нового фонда.

Несмотря на рецессию, существуют очевидные плюсы инвестиций в недвижимость, а именно:

возможность инвестировать без знаний фондового рынка и других финансовых нюансов;

относительно стабильные цены в последнее десятилетие на недвижимое имущество , где годовые изменения редко превышали 8−15%;

где годовые изменения редко превышали 8−15%; актив всегда можно реализовать на вторичном рынке;

возможно получение дохода в виде арендных платежей.

Инвестиции в жилые и строящиеся площади

По мнению экспертов РБК, в 2020 году спрос на вторичное жилье в Москве упадет до минимального уровня 2015 года, и в обозримом будущем эта тенденция не изменится.

Что касается строящегося жилья, то прогнозы инвесторов по восстановлению рынка оптимистичнее. На фоне снижения покупательской активности и падения цен на объекты можно купить квартиру или дом по выгодной цене. По мнению РБК, апреля по июнь 2020 в Москве прогнозируется снижение цен на новостройки в пределах 8−10%, относительно с периода январь-март. А после июня рынок начнет восстанавливаться за счет льготной ипотеки. Учитывая стоимость новостроек в столице, выгода от инвестиции в московскую квартиру может исчисляться миллионами рублей в краткосрочной перспективе.

Для многолетнего инвестирования можно приобрести новостройку по льготной ипотеке и сдавать жилье в аренду, компенсируя затраты на ежемесячные взносы. Даже если возникнут трудности с уплатой очередного платежа, всегда можно быстро перекредитоваться в другом банке или в МФО, например в Viva Деньги. Компания выдает займы сроком до одного года, а первую ссуду можно получить по льготной ставке.

Инвестиции в коммерческую недвижимость

По торговым, офисным, складским и прочим площадям для бизнеса также ожидается сокращение объемов ввода в эксплуатацию. К апрелю 2020 года количество сделок по аренде существенно снизилось, что неминуемо приведет к падению цен в этом сегменте. В материалах консалтинговой компании JLL говорится, что в ближайшей перспективе активность инвесторов на рынке коммерческой недвижимости замедлится, а оценка рисков будет проводиться более тщательно.

Вместе с тем следует понимать, что экономика со временем стабилизируется, а следовательно, увеличится спрос и цены на аренду коммерческих площадей. Потому на долгосрочную перспективу есть смысл рассмотреть этот вариант.