Инженерный подвиг, опередивший время

Многие сегодня помнят о «дороге жизни» — транспортной артерии, на протяжении почти двух лет связывавшей осаждённый нацистами Ленинград через Ладожское озеро со страной. Однако мало кому известно, что на дне была создана не менее важная инфраструктура. Настоящие нити жизни.

Летом-осенью 1942 года советские энергетики совершили инженерный и трудовой подвиг. В беспрецедентные для того времени сроки был разработан и реализован уникальный по масштабам проект — от Волховской ГЭС до осаждённого города были проложены электрические кабели, позволившие почти в пять раз увеличить объемы энергомощностей, поступавших в блокадный Ленинград.

104 километра сетей были протянуты по болотам и лесам всего за 48 дней, 23 километра (!) провода пролегли по дну Ладожского озера.

Это дало возможность не только восполнить дефицит электроэнергии и тепла у населения, но и обеспечить бесперебойную работу фабрик и заводов, выпускавших боеприпасы для оборонных нужд.

Подробнее о том, как энергетики спасли сотни тысяч жизней в замерзавшем Ленинграде, — в совместном проекте «Россетей» и «Новых Известий»

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).