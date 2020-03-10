Инженерный подвиг, опередивший время

Летом-осенью 1942 года советские энергетики совершили инженерный и трудовой подвиг. В беспрецедентные для того времени сроки был разработан и реализован уникальный по масштабам проект — от Волховской ГЭС до осаждённого города были проложены электрические кабели, позволившие почти в пять раз увеличить объемы энергомощностей, поступавших в блокадный Ленинград.
104 километра сетей были протянуты по болотам и лесам всего за 48 дней, 23 километра (!) провода пролегли по дну Ладожского озера.
Это дало возможность не только восполнить дефицит электроэнергии и тепла у населения, но и обеспечить бесперебойную работу фабрик и заводов, выпускавших боеприпасы для оборонных нужд.
Подробнее о том, как энергетики спасли сотни тысяч жизней в замерзавшем Ленинграде, — в совместном проекте «Россетей» и «Новых Известий»
Справка
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.
Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.
В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).