Иоанн Златоуст: когда почитают святого и какие чудеса связывают с ним

26 ноября — день памяти Иоанна Златоуста. В православии он известен как богослов, архиепископ и один их трех Вселенских святителей и учителей. Рассказываем, кто такой Иоанн Златоуст и какие мистические истории с ним связаны.

Когда почитают Иоанна Златоуста?

Дни памяти святого Иоанна Златоуста в православии — 26 ноября. В православной церкви почитает святого 9 февраля и 12 февраля в Соборе трех святителей.

Кто такой Иоанн Златоуст?

Иоанн Златоуст — архиепископ Константинопольский, богослов, один из трех Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

Он родился примерно в 347 году в семье чиновника. В юношестве он обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию, пишет calend.ru. После смерти родителей он принял иночество. Вскоре его сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры.

За свою жизнь он создал несколько богословских творений. В 386 году на него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. В 397 году Иоанн стал архиепископом. Деньги, которые предназначались для него как для архиепископа, святой отдавал больницам и гостиницам для паломников. Также он составил чин литургии, ввёл антифонное пение за всенощным бдением, написал несколько молитв.

Иоанн оказался втянутым в конфликт с императрицей Евдоксией, женой императора Аркадия. Она распорядилась конфисковать собственность у вдовы и детей опального вельможи, а Иоанн стал на их защиту. Известно, что императрица затаила гнев на архипастыря. Позже ей донесли, будто Иоанн в своем поучении о суетных женщинах имел в виду ее.

Суд приговорил Иоанна к смертной казни и за оскорбление императрицы, император Аркадий заменил казнь изгнанием. Той же ночью у императрицы случился выкидыш, а в Константинополе — землетрясение. Испуганная Евдоксия попросила срочно вернуть Иоанна. Но через несколько месяцев новый донос привел к очередному изгнанию Иоанна.

Через два года после этого Иоанн заболел и оказался прикованным к постели. Однако его враги не унимались: в это время ему пришел приказ о переводе в глухой Пифиунт. Истощенный болезнями Златоуст, в сопровождении конвоя, три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. Над ним жестоко издевалась стража. В Команах в 407 году он скончался.

Иоанна погребли на территории современной Абхазии. В 438 году мощи святителя перенесли в Константинополь. По преданию, во время этого события народ возгласил: «Прими престол свой, отче!», а святитель, лежащий в гробу, возгласил: «Мир всем!»

Очевидцы утверждают, что достаточно было прикоснуться к покрывалу гроба, где покоились святые мощи, и человек избавлялся от болезней, пишет www. e-reading.club.

Литургия Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст создал литургию восточного обряда. Богослужение подразделяется на «литургию оглашенных» и «литургию верных». Во время «литургии оглашенных» читается Апостол и Евангелия, а также исполняются антифоны, тропари, Трисвятое, прокимены и ектении. Во время «литургии верных» совершается причастие, которому предшествуют херувимская песнь, Символ веры и Отче наш, пишет wiki.