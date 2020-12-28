IQ городов. Барнаул оказался умнее Новосибирска

По итогам 2019 года среднее значение индекса по всем 203 участникам составило 40,67 балла из 120, что на 18,56% выше результата 2018 года.
Барнаул набрал 41,88 балла, обойдя Томск, Иркутск, Кемерово, Новосибирск и Красноярск, отметили в мэрии.
В группе крупнейших городов (от 1 млн человек):
- Омск — 43,52 балла;
- Красноярск — 39,18 балла;
- Новосибирск — 25,89 балла.
В группе крупных городов (250 тыс. — 1 млн человек):
- Барнаул — 41,88 балла,
- Томск — 38,23 балла,
- Иркутск — 34,88 балла,
- Кемерово — 34,19 балла.
В группах больших городов (100 — 250 тыс. человек) и административных центров (менее 100 тыс. человек):
- Горно-Алтайск — 46,51 балла,
- Рубцовск — 40,00 баллов,
- Бийск — 39,00 баллов.
Такой рейтинг будет составляться Минстроем ежегодно. К 2024 году значение индекса IQ города должно вырасти на 30% от индекса 2018 года.
Что такое «IQ городов»
Индекс показывает, насколько эффективно российские города внедряют технологии «умного города», какой результат приносят проводимые мероприятия в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».
Индекс содержит 47 показателей и оценивается по 10 направлениям — городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.