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Жизнь

IQ городов. Барнаул оказался умнее Новосибирска

Минстрой России вычислили «IQ городов». Так называют индекс цифровой трансформации городского хозяйства. Барнаул показал не самые последние результаты среди городов Сибири.

Зима пришла в Барнаул.
Зима пришла в Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

По итогам 2019 года среднее значение индекса по всем 203 участникам составило 40,67 балла из 120, что на 18,56% выше результата 2018 года.

Барнаул набрал 41,88 балла, обойдя Томск, Иркутск, Кемерово, Новосибирск и Красноярск, отметили в мэрии.

В группе крупнейших городов (от 1 млн человек):

  • Омск — 43,52 балла;
  • Красноярск — 39,18 балла;
  • Новосибирск — 25,89 балла.

В группе крупных городов (250 тыс. — 1 млн человек):

  • Барнаул — 41,88 балла,
  • Томск — 38,23 балла,
  • Иркутск — 34,88 балла,
  • Кемерово — 34,19 балла.
Зима в Барнауле. Люди.
Зима в Барнауле. Люди.
Анна Зайкова, altapress.ru

В группах больших городов (100 — 250 тыс. человек) и административных центров (менее 100 тыс. человек):

  • Горно-Алтайск — 46,51 балла,
  • Рубцовск — 40,00 баллов,
  • Бийск — 39,00 баллов.

Такой рейтинг будет составляться Минстроем ежегодно. К 2024 году значение индекса IQ города должно вырасти на 30% от индекса 2018 года.

Что такое «IQ городов»

Индекс показывает, насколько эффективно российские города внедряют технологии «умного города», какой результат приносят проводимые мероприятия в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Индекс содержит 47 показателей и оценивается по 10 направлениям — городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.

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