IQ городов. Барнаул оказался умнее Новосибирска

Минстрой России вычислили «IQ городов». Так называют индекс цифровой трансформации городского хозяйства. Барнаул показал не самые последние результаты среди городов Сибири.

По итогам 2019 года среднее значение индекса по всем 203 участникам составило 40,67 балла из 120, что на 18,56% выше результата 2018 года.

Барнаул набрал 41,88 балла, обойдя Томск, Иркутск, Кемерово, Новосибирск и Красноярск, отметили в мэрии.

В группе крупнейших городов (от 1 млн человек):

Омск — 43,52 балла;

Красноярск — 39,18 балла;

Новосибирск — 25,89 балла.

В группе крупных городов (250 тыс. — 1 млн человек):

Барнаул — 41,88 балла,

Томск — 38,23 балла,

Иркутск — 34,88 балла,

Кемерово — 34,19 балла.

Зима в Барнауле. Люди. Анна Зайкова , altapress.ru

В группах больших городов (100 — 250 тыс. человек) и административных центров (менее 100 тыс. человек):

Горно-Алтайск — 46,51 балла,

Рубцовск — 40,00 баллов,

Бийск — 39,00 баллов.

Такой рейтинг будет составляться Минстроем ежегодно. К 2024 году значение индекса IQ города должно вырасти на 30% от индекса 2018 года.

Что такое «IQ городов»

Индекс показывает, насколько эффективно российские города внедряют технологии «умного города», какой результат приносят проводимые мероприятия в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Индекс содержит 47 показателей и оценивается по 10 направлениям — городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.