Иракская женщина родила сразу семерых

Женщина родила естественным путем семерых детей — мальчика и шесть девочек. Здоровье молодой матери и новорожденных хорошее.

Счастливый отец новорожденных отметил, что беременность была неожиданной, у них с супругой уже есть трое детей, пишет bfm.ru.

Врачи назвали это событие беспрецедентным для Ирака.

Между тем рождаемость в России снизилась на 5,2% в 2018 году — такие данные приводит Росстат. Число родившихся в прошлом году составило 10,9 на 1 тысячу человек, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 11,5 на 1 тысячу человек.

В прошлом году в России родилось 1,599 млн человек. Рождаемость в России падает, но сама динамика этого снижения замедлилась, отмечал ранее глава Минтруда Максим Топилин.