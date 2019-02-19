Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Иракская женщина родила сразу семерых

25-летняя жительница Ирака родила сразу семерых младенцев, сообщает РИА Новости.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Женщина родила естественным путем семерых детей — мальчика и шесть девочек. Здоровье молодой матери и новорожденных хорошее.

Счастливый отец новорожденных отметил, что беременность была неожиданной, у них с супругой уже есть трое детей, пишет bfm.ru.

Врачи назвали это событие беспрецедентным для Ирака.

Между тем рождаемость в России снизилась на 5,2% в 2018 году — такие данные приводит Росстат. Число родившихся в прошлом году составило 10,9 на 1 тысячу человек, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 11,5 на 1 тысячу человек.

В прошлом году в России родилось 1,599 млн человек. Рождаемость в России падает, но сама динамика этого снижения замедлилась, отмечал ранее глава Минтруда Максим Топилин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость