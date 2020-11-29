Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 ноября -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Ирина Безрукова мечтает встретить Новый год на Алтай

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова в интервью порталу «Подмосковье сегодня» призналась, что мечтает встретить Новый год на Алтае.

Ирина Безрукова, актриса.
Ирина Безрукова, актриса.
instagram.com/irina_bezrukova_official

Ранее актриса уже приезжала в Горный Алтай. Она побывала в центре лечебного голодания «Улутай», который находится в Чемальском районе.

«Если честно, пока даже не планировала ничего. Но если пофантазировать, я с удовольствием встретила бы Новый год в уютном домике где-нибудь на Алтае. Представьте — искрится снег за окном, трещат поленья в камине, а я нарезаю салаты под „Иронию судьбы“ — сказка!», — поделилась Безрукова.

После первого визита на Алтай актриса даже задумалась о покупке дома. Артистка мечтала, чтобы у нее появилось место, куда она могла бы прилетать на некоторое время восстанавливать силы в уединении.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость