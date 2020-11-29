Ирина Безрукова мечтает встретить Новый год на Алтай

Ранее актриса уже приезжала в Горный Алтай. Она побывала в центре лечебного голодания «Улутай», который находится в Чемальском районе.
«Если честно, пока даже не планировала ничего. Но если пофантазировать, я с удовольствием встретила бы Новый год в уютном домике где-нибудь на Алтае. Представьте — искрится снег за окном, трещат поленья в камине, а я нарезаю салаты под „Иронию судьбы“ — сказка!», — поделилась Безрукова.
После первого визита на Алтай актриса даже задумалась о покупке дома. Артистка мечтала, чтобы у нее появилось место, куда она могла бы прилетать на некоторое время восстанавливать силы в уединении.