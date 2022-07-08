Ирина Солнцева поздравила с Днем семьи, любви и верности супругов Тарасенко

Региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», депутат Алтайского краевого Заксобрания Ирина Солнцева накануне семейного праздника, который в этом году стал официальным, побывала в гостях у Владимира и Валентины Тарасенко из Барнаула. 8 июля супруги будут награждены медалью «За любовь и верность».

Владимир Григорьевич и Валентина Васильевна прожили в браке сорок пять лет, воспитали пятерых детей, сейчас у них шестеро внуков. Глава семейства больше сорока лет работал в спортивной школе тренером по шахматам, получил второе высшее образование в духовной семинарии, а его супруга тридцать три года преподавала фортепиано в детской музыкальной школе. Поэтому в семье Тарасенко трое сыновей и две дочери вместе с папой занимались спортом, а с мамой — музыкой. Любовь к ней оказалась сильнее: все дети связали профессиональную жизнь с музыкой. Теперь они играют на разных инструментах в оперных и симфонических оркестрах, на эстраде и сами преподают.

«В семье Владимира Григорьевича и Валентины Васильевны действительно царит любовь, верность, доброта и теплота. Хочется, чтобы таких семей было больше. Они подают пример молодым, как надо жить друг для друга, радоваться жизни и нести эти ценности в мир», — поделилась впечатлениями от знакомства с супругами Тарасенко Ирина Солнцева.

Ирина Солнцева в гостях у Владимира и Валентины Тарасенко. Источник: «Единая Россия»

В 2008 году, когда в России только появился День семьи, любви и верности, Владимир Григорьевич и Валентина Васильевна за воспитание детей были награждены медалью «Родительская слава». Теперь семейная пара удостоена медали «За любовь и верность». Торжественное награждение с участием Ирины Солнцевой состоится сегодня в министерстве социальной защиты Алтайского края. Эту общественную награду получают супруги, прожившие в браке не менее двадцати пяти лет, воспитавшие троих и более детей. В этом году медаль «За любовь и верность» вручат тридцати двум многодетным семьям Алтайского края.