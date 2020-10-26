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26 октября
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Жизнь

Ирину Долгову выпустили из СИЗО под домашний арест

Бывшего зампреда Алтайского правительства Ирину Долгову отпустили под домашний арест, — сообщает Толк.

Ирина Долгова в наручниках.
Ирина Долгова в наручниках.
Скриншот видео СК

Ирине Долговой изменили меру пресечения на домашний арест. Предположительно это связано с тем, что бывшая чиновница пошла на сделку со следствием и даже предварительно признала вину во вменяемом ей преступлении.

Решение было принято 26 октября Октябрьским районным судом города Барнаула. Ближайший месяц Долгова проведет под домашним арестом.

Напомним, Ирина Долгова находилась в СИЗО с 18 сентября. Ей предъявлено обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

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