Ирину Долгову выпустили из СИЗО под домашний арест

Ирине Долговой изменили меру пресечения на домашний арест. Предположительно это связано с тем, что бывшая чиновница пошла на сделку со следствием и даже предварительно признала вину во вменяемом ей преступлении.

Решение было принято 26 октября Октябрьским районным судом города Барнаула. Ближайший месяц Долгова проведет под домашним арестом.

Напомним, Ирина Долгова находилась в СИЗО с 18 сентября. Ей предъявлено обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).