Ирония судьбы: священник осудил любимый россиянами новогодний фильм

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», без которого Новый год в России не праздник, кажется митрополиту Рязанскому Марку основанным на ложных ценностях. Церковный иерарх выпустил по этому поводу обращение к верующим.