Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 января -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
98

Ирония судьбы: священник осудил любимый россиянами новогодний фильм

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», без которого Новый год в России не праздник, кажется митрополиту Рязанскому Марку основанным на ложных ценностях. Церковный иерарх выпустил по этому поводу обращение к верующим.

Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
СС0

«Кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в его основе, безусловно, не является положительной», — говорит Марк.

Показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве — на предательстве своей невесты», уверен митрополит, пишет «Росбалт».

Он напомнил, что христианство призывает к постоянной работе над собой. «А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — заключил глава епархии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость