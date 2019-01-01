Ирония судьбы: священник осудил любимый россиянами новогодний фильм

«Кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в его основе, безусловно, не является положительной», — говорит Марк.
Показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве — на предательстве своей невесты», уверен митрополит, пишет «Росбалт».
Он напомнил, что христианство призывает к постоянной работе над собой. «А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — заключил глава епархии.