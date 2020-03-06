Не стоит объяснять, что при зубной боли и других неприятных проявлениях, сигнализирующих о заболеваниях ротовой полости, нужно поспешить к врачу. Есть и хорошая новость — имеется высокий шанс предупредить такую ситуацию. Многих проблем с зубами и деснами можно избежать, используя ирригатор полости рта. Он обеспечит наиболее качественный уход, при этом процедура по эффективности сравнима с той, которую проводит стоматолог на профессиональном оборудовании. Разберемся, что же это за чудо прибор и на что он способен.

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Конструкция и принцип работы ирригатора

Вначале определимся, что это такое — ирригатор. Это стационарный или портативный прибор с резервуаром, в который заливается простая вода или лечебная жидкость. Она под давлением подается через насадку с наконечником, направленным на обрабатываемый участок ротовой полости. Давление создается посредством миниатюрного насоса, встроенного в устройство и силу напора можно регулировать. Прибор, в зависимости от модели, может работать от электросети или аккумуляторной батареи.

Профилактический и лечебный эффект оказывается благодаря тому, что сильная струя воды вымывает остатки пищи, болезнетворные микроорганизмы, массирует десны, снимает налет с поверхности зубов и языка. Ни одна зубная щетка не способна проникнуть так глубоко в межзубные промежутки и пародонтальные карманы, как вода, подаваемая под напором. О преимуществах ирригаторов стоит поговорить подробнее.

В чем польза ирригаторов

Десны и другие ткани ротовой полости образуют пародонт, за счет которого обеспечивается крепление зубов на своих местах. Недостаточное очищение приводит к тому, что из-за остатков пищи между зубами быстро начинают развиваться бактерии, скапливающиеся, в том числе, в пародонтальном кармане. Минерализация налета приводит к образованию зубного камня, который постепенно утолщается и разрушается зубодесневое соединение. Десны воспаляются, разрыхляются и на поздней стадии пародонтита зубы не удерживаются на своих местах и начинают выпадать. Всего этого можно избежать или остановить уже начавшееся развитие заболевания если купить ирригатор. Он эффективно выполняет следующие задачи:

Очищает зубы , межзубные промежутки , что снижает риск возникновения кариеса;

межзубные промежутки что снижает риск возникновения кариеса; Бережно массирует десны , что способствует улучшению кровообращения , укрепления мягких тканей;

что способствует улучшению кровообращения укрепления мягких тканей; Удаляет микробы из пародонтальных карманов , предупреждает пародонтит , гингивит и пр.;

предупреждает пародонтит гингивит и пр.; Снимает налет с поверхности зубов , что способствует их отбеливанию;

что способствует их отбеливанию; Очищает язык , внутреннюю поверхность щек , помогает предупредить глоссит , избавиться от неприятного запаха , спровоцированного бактериальным налетом;

внутреннюю поверхность щек помогает предупредить глоссит избавиться от неприятного запаха спровоцированного бактериальным налетом; Служит профилактикой заболеваний слизистой ротовой полости: стоматит , кандидоз и пр.;

кандидоз и пр.; Помогает ухаживать за ортодонтическими , ортопедическими конструкциями;

ортопедическими конструкциями; Облегчает уход и сокращает процесс заживления после вживления имплантатов.

Если у человека нет заболеваний зубов и десен, это не означает, что ирригатор ему не нужен. Образование налета начинается через 1,5−2 часа после чистки зубов, поэтому важно не позволить бактериям прикрепиться к их поверхности и замедлить образование зубной бляшки. Щетка не в состоянии справиться с этим, иначе большинство людей не были бы знакомы с заболеваниями зубов и десен. Требуется глубокая очистка, чтобы вымыть микробы из недоступных для щетки мест.

Разновидности ирригаторов

Типы приборов различаются конструкцией и техническими характеристиками, с которыми можно ознакомиться на Med-magazin.ua.

Интернет-магазин предлагает следующие разновидности ирригаторов:

Стационарные — это достаточно мощные , функциональные ирригаторы , с различными насадками и большим резервуаром для жидкости. Их еще называют универсальными или семейными. Благодаря мощному напору и возможности регулировки можно добиться высокой эффективности очистки. Давление , в зависимости от модели , может иметь до 10 ступеней регулировки. Они работают от сети. В некоторых моделях предусмотрено крепление на стену , поскольку иначе для них нужно отдельное место в ванной — они достаточно громоздкие; Зубные центры — многофункциональные устройства , обеспечивают очистку на профессиональном уровне за счет высокой мощности и высокочастотных колебаний звуковой нити. Различные режимы , как и в стационарных приборах , дают возможность индивидуально подобрать нужный уровень давления струи. В комплект к ирригаторам идет специальный ультрафиолетовый стерилизатор для обеззараживания насадок. У данного типа приборов наиболее высокая цена среди ирригаторов. Как и стационарные модели , они занимают достаточно много места; Дорожные — это портативные приборы , которые можно брать в поездки. Такие устройства также можно использовать для нескольких членов семьи , приобретя отдельные насадки. При видимом преимуществе в виде небольших габаритов , это-же является и недостатком , поскольку резервуар для воды малой емкости требует долива во время чистки. Портативные ирригаторы работают от аккумулятора , требующего подзарядки раз в несколько дней; Проточные — крепятся к крану. Они не требуют подключения к электросети или аккумулятора , но из-за этого не удается добиться достаточного напора струи , а значит чистка не столь эффективна , как в предыдущих типах ирригаторах. Существенный плюс — низкая стоимость.

На что обратить внимание при покупке

Нужно не просто определиться с типом ирригатора, а и знать, как выбрать модель, исходя из определенных параметров:

Подача воды — бывает моноструйная , импульсная или микропузырьковая технология. Первый способ подачи воды наиболее примитивный , когда ее напор не меняется. Импульсная технология подразумевает подачу воды сильными импульсами ( толчками), что позволяет хорошо снять налет и очистить межзубные промежутки. Микропузырьковая технология обеспечивает насыщение воды кислородом , что кроме очистки дополнительно обеззараживает ротовую полость; Уровень давления — специалисты считают , что оптимально , если прибор имеет мощность 500 кПа. Но если десны периодически кровоточат , то следует выбирать устройство с менее слабым напором струи , а лучше всего модель , в которой регулируется давление; Питание — для обеспечения большего давления , а соответственно и лучшей очистки лучше выбрать модель , работающую от электросети. В дороге удобнее пользоваться моделью на аккумуляторе или проточным ирригатором; Размер резервуара — для примера у портативных моделей он около 210 мл , что хватает на 45 секунд , после чего требуется , долив воды.

Советы по эксплуатации

Как правильно пользоваться ирригатором зависит от модели, поэтому нужно обратиться к инструкции. Это простой в обращении прибор, которым могут пользоваться даже маленькие дети, поэтому разобраться нетрудно. Вначале следует почистить зубы щеткой с пастой. Залить воду или профилактическую жидкость в резервуар, а если это проточная модель, то закрепить на кране. В стационарном ирригаторе емкость закрепить на базе и одеть насадку. Регулятор должен быть на минимуме, вставить в рот насадку и включить устройство. Отрегулировать нужный напор струи. Во время процедуры наконечник должен быть под прямым углом к очищаемому участку. Вначале обрабатываются передние зубы. Длительность чистки не более 2 мин. Как часто пользоваться устройством зависит от состояния зубов и десен, лучше если это определит стоматолог. Обычно необходимо делать это 2 раза в день. При заболеваниях ротовой полости иногда количество процедур врач рекомендует сократить до 3−4 раз в неделю.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста