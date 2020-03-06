Не стоит объяснять, что при зубной боли и других неприятных проявлениях, сигнализирующих о заболеваниях ротовой полости, нужно поспешить к врачу. Есть и хорошая новость — имеется высокий шанс предупредить такую ситуацию. Многих проблем с зубами и деснами можно избежать, используя ирригатор полости рта. Он обеспечит наиболее качественный уход, при этом процедура по эффективности сравнима с той, которую проводит стоматолог на профессиональном оборудовании. Разберемся, что же это за чудо прибор и на что он способен.
Конструкция и принцип работы ирригатора
Вначале определимся, что это такое — ирригатор. Это стационарный или портативный прибор с резервуаром, в который заливается простая вода или лечебная жидкость. Она под давлением подается через насадку с наконечником, направленным на обрабатываемый участок ротовой полости. Давление создается посредством миниатюрного насоса, встроенного в устройство и силу напора можно регулировать. Прибор, в зависимости от модели, может работать от электросети или аккумуляторной батареи.
Профилактический и лечебный эффект оказывается благодаря тому, что сильная струя воды вымывает остатки пищи, болезнетворные микроорганизмы, массирует десны, снимает налет с поверхности зубов и языка. Ни одна зубная щетка не способна проникнуть так глубоко в межзубные промежутки и пародонтальные карманы, как вода, подаваемая под напором. О преимуществах ирригаторов стоит поговорить подробнее.
В чем польза ирригаторов
Десны и другие ткани ротовой полости образуют пародонт, за счет которого обеспечивается крепление зубов на своих местах. Недостаточное очищение приводит к тому, что из-за остатков пищи между зубами быстро начинают развиваться бактерии, скапливающиеся, в том числе, в пародонтальном кармане. Минерализация налета приводит к образованию зубного камня, который постепенно утолщается и разрушается зубодесневое соединение. Десны воспаляются, разрыхляются и на поздней стадии пародонтита зубы не удерживаются на своих местах и начинают выпадать. Всего этого можно избежать или остановить уже начавшееся развитие заболевания если купить ирригатор. Он эффективно выполняет следующие задачи:
- Очищает зубы, межзубные промежутки, что снижает риск возникновения кариеса;
- Бережно массирует десны, что способствует улучшению кровообращения, укрепления мягких тканей;
- Удаляет микробы из пародонтальных карманов, предупреждает пародонтит, гингивит и пр.;
- Снимает налет с поверхности зубов, что способствует их отбеливанию;
- Очищает язык, внутреннюю поверхность щек, помогает предупредить глоссит, избавиться от неприятного запаха, спровоцированного бактериальным налетом;
- Служит профилактикой заболеваний слизистой ротовой полости: стоматит, кандидоз и пр.;
- Помогает ухаживать за ортодонтическими, ортопедическими конструкциями;
- Облегчает уход и сокращает процесс заживления после вживления имплантатов.
Если у человека нет заболеваний зубов и десен, это не означает, что ирригатор ему не нужен. Образование налета начинается через 1,5−2 часа после чистки зубов, поэтому важно не позволить бактериям прикрепиться к их поверхности и замедлить образование зубной бляшки. Щетка не в состоянии справиться с этим, иначе большинство людей не были бы знакомы с заболеваниями зубов и десен. Требуется глубокая очистка, чтобы вымыть микробы из недоступных для щетки мест.
Разновидности ирригаторов
Типы приборов различаются конструкцией и техническими характеристиками, с которыми можно ознакомиться на Med-magazin.ua.
Интернет-магазин предлагает следующие разновидности ирригаторов:
- Стационарные — это достаточно мощные, функциональные ирригаторы, с различными насадками и большим резервуаром для жидкости. Их еще называют универсальными или семейными. Благодаря мощному напору и возможности регулировки можно добиться высокой эффективности очистки. Давление, в зависимости от модели, может иметь до 10 ступеней регулировки. Они работают от сети. В некоторых моделях предусмотрено крепление на стену, поскольку иначе для них нужно отдельное место в ванной — они достаточно громоздкие;
- Зубные центры — многофункциональные устройства, обеспечивают очистку на профессиональном уровне за счет высокой мощности и высокочастотных колебаний звуковой нити. Различные режимы, как и в стационарных приборах, дают возможность индивидуально подобрать нужный уровень давления струи. В комплект к ирригаторам идет специальный ультрафиолетовый стерилизатор для обеззараживания насадок. У данного типа приборов наиболее высокая цена среди ирригаторов. Как и стационарные модели, они занимают достаточно много места;
- Дорожные — это портативные приборы, которые можно брать в поездки. Такие устройства также можно использовать для нескольких членов семьи, приобретя отдельные насадки. При видимом преимуществе в виде небольших габаритов, это-же является и недостатком, поскольку резервуар для воды малой емкости требует долива во время чистки. Портативные ирригаторы работают от аккумулятора, требующего подзарядки раз в несколько дней;
- Проточные — крепятся к крану. Они не требуют подключения к электросети или аккумулятора, но из-за этого не удается добиться достаточного напора струи, а значит чистка не столь эффективна, как в предыдущих типах ирригаторах. Существенный плюс — низкая стоимость.
На что обратить внимание при покупке
Нужно не просто определиться с типом ирригатора, а и знать, как выбрать модель, исходя из определенных параметров:
- Подача воды — бывает моноструйная, импульсная или микропузырьковая технология. Первый способ подачи воды наиболее примитивный, когда ее напор не меняется. Импульсная технология подразумевает подачу воды сильными импульсами (толчками), что позволяет хорошо снять налет и очистить межзубные промежутки. Микропузырьковая технология обеспечивает насыщение воды кислородом, что кроме очистки дополнительно обеззараживает ротовую полость;
- Уровень давления — специалисты считают, что оптимально, если прибор имеет мощность 500 кПа. Но если десны периодически кровоточат, то следует выбирать устройство с менее слабым напором струи, а лучше всего модель, в которой регулируется давление;
- Питание — для обеспечения большего давления, а соответственно и лучшей очистки лучше выбрать модель, работающую от электросети. В дороге удобнее пользоваться моделью на аккумуляторе или проточным ирригатором;
- Размер резервуара — для примера у портативных моделей он около 210 мл, что хватает на 45 секунд, после чего требуется, долив воды.
Советы по эксплуатации
Как правильно пользоваться ирригатором зависит от модели, поэтому нужно обратиться к инструкции. Это простой в обращении прибор, которым могут пользоваться даже маленькие дети, поэтому разобраться нетрудно. Вначале следует почистить зубы щеткой с пастой. Залить воду или профилактическую жидкость в резервуар, а если это проточная модель, то закрепить на кране. В стационарном ирригаторе емкость закрепить на базе и одеть насадку. Регулятор должен быть на минимуме, вставить в рот насадку и включить устройство. Отрегулировать нужный напор струи. Во время процедуры наконечник должен быть под прямым углом к очищаемому участку. Вначале обрабатываются передние зубы. Длительность чистки не более 2 мин. Как часто пользоваться устройством зависит от состояния зубов и десен, лучше если это определит стоматолог. Обычно необходимо делать это 2 раза в день. При заболеваниях ротовой полости иногда количество процедур врач рекомендует сократить до 3−4 раз в неделю.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста