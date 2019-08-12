Ищите свою прибыль в затратах!

Есть два пути повышения рентабельности предприятия. Первый и классический — работать над увеличением продаж. Второй и малоизученный — снижать затратную часть бюджета компании. По первому пути идут все. Второй пугает своей неоднозначностью, ведь в погоне за экономией можно досокращаться и отрезать что-то жизненно важное.

Допустим, вы уже взялись за оптимизацию затрат и задумались о бережливом производстве. Как находить ресурсы в затратах, 19 и 20 сентября расскажет Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании», ведущий финансовый аналитик ГК «Институт Тренинга — АРБ Про». Авторская разработка Зои, семинар-практикум «Стратегическое управление затратами», основана на многолетнем опыте в финансовых структурах ведущих международных компаний и личной практике.

Нет, это не тренинг про то, как урезать всё, на что упадет взгляд. Такой подход вообще губителен для компаний, особенно для малого и среднего бизнеса. Это именно практикум по поиску идей: как из каждой конкретной статьи затрат извлечь пользу для компании, как управлять затратами на этапе проектирования продукта/услуги.

Семинар предназначен для собственников и руководителей бизнеса (генеральных и операционных директоров, управляющих), для тех, кто отвечает за эффективность компании.

Идеально, если «в связке» с вами идет финансовый директор — тогда будет легко «прокрутить» ваш бизнес с разных сторон и увидеть все скрытые возможности.

Зоя Стрелкова:

Семинар состоит из нескольких частей. Сначала мы находим все ваши затраты и делим их по принципу трех контейнеров, причем затраты в первых двух контейнерах нельзя урезать никогда и ни за что. Возможно, вам даже понадобится инвестировать в эти сферы еще дополнительно, чтобы обеспечить себе преимущество на рынке Затем мы берем каждую статью затрат и находим для нее несколько вариантов трансформации, от простых до безумных. Доверить эту задачу бухгалтеру или финансовому консультанту со стороны не выйдет, ведь только руководитель знает всё о компании. Управленцы, которые приходят именно прорабатывать свой бизнес, уходят с семинара с запасом идей на 2−3 года вперёд.

По итогам семинара вы поймёте:

Какие резервы снижения затрат есть у вас прямо сейчас.

Как довести программу снижения затрат до результата.

Как вовремя остановиться и не перестараться в борьбе с затратами.

Как искусно балансировать между затратами и инвестициями.

Семинар-практикум «Стратегическое управление затратами» состоится 19−20 сентября в Барнауле (18+). Количество участников в группе ограничено. Мы рекомендуем идти на семинар именно вдвоем: собственник/гендиректор и финансовый директор, чтобы отдача была максимальной.

Подробнее о программе семинара, о спикере и возможностях бронирования мест можно узнать на сайте организатора «Магис Бизнес». Бронируйте участие по телефону: (3852) 529−759