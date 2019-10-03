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Жизнь

Иск о «доведении до гомосексуализма» рассмотрит суд в Москве

Пресненский суд Москвы рассмотрит иск 25-летнего мужчины, который обвинил корпорацию Apple в «доведении до гомосексуализма». Он требует выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, а также удалить приложение для операций с криптовалютой Waves Wallet, сообщает РБК.

В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула.
В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула.
Altapress.ru

Адвокат истца сообщила журналистам, что в 2017 году мужчина установил приложение себе на телефон. В июле 2019 года ему на счет поступило 69 единиц криптовалюты Gaycoin и сообщение с текстом «Не осуждай, не попробовав». После этого истец решил расстаться со своей девушкой и попробовать однополые отношения.

«Получается, название валюты, количество — 69 — и этот посыл, который был в комментарии, дали такие ростки», — заявила адвокат.

Впоследствии мужчина попытался расстаться со своим партнером, но не смог этого сделать. «Сейчас его не устраивает, что эти предложения привели его к такому состоянию», — уточнила адвокат.

РБК уточняет, что представитель Apple отказался прокомментировать ситуацию.

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