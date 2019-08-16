«Искра, буря, безумие»: зачем барнаульские девушки высылают интимные фото незнакомцам

Любая привлекательная женщина любит демонстрировать себя, говорит жительница Барнаула Ксения. Уже 10 лет она отправляет свои интимные фотографии мужчинам в интернете. Такое развлечение стало популярным и получило название «секстинг». Altapress.ru выяснил у психолога и трех барнаульских девушек, зачем люди этим занимаются.

Что такое секстинг? Секстинг — обмен фотографиями и текстовыми сообщениями интимного содержания. Иногда этим развлекаются постоянные партнеры (когда кто-то временно вынужден уехать в другой город или просто для поднятия настроения). Иногда в общение вступают и незнакомые люди. Для занятия секстингом существует множество различных платформ — сайты знакомств, социальные сети, мессенджеры и специальные приложения, на которых фото и видео удаляются сразу после просмотра.

Зачем люди практикуют секстинг: мнение психолога

Практикующий барнаульский психолог Анастасия Белокрылова считает, что у разных людей собственные мотивы для занятия секстингом, которые часто бывают не мотивированы простыми вещами.

«Как вариант: люди, слишком увлеченные секстингом, не хотят реализовать парные отношения в реальности. Секстинг — это скорее про спокойствие и отстраненность, когда личный контакт с людьми в реальной жизни сводится к минимуму. Такие отношения „не отношения“ более безопасны», — отмечает Анастасия.

Специалист также утверждает, что понятие измены очень субъективно. Если партнеры заранее договорились о том, что им комфортно пересылать кому-то интимные фотографии — это не измена. Тогда во взаимоотношениях появляется больше выбора и свободы, но и ответственности тоже.

«Если узнаю , что муж занимается этим — убью»

Секстинг — это не только про обмен «обнаженными» фотографиями и интимными сообщениями.

Это азартная игра, в которой умение включать фантазию играет большую роль. И стандартной фразой «Я тебя хочу» мужчина уже не отделается, утверждают девушки.

Легкая загадочность и таинственность, отсутствие ответственности и последствий — то, чего так не хватает в постоянных отношениях. А потребность в этом есть, поэтому и соблазн зарегистрироваться на сайте знакомств велик.

Компьютер. Телефон. СС0

Ольга,

жительница Барнаула:

Все началось 8 лет назад, когда мне было 20. Я уже была замужем, но при этом случались и другие парни, с которыми встречалась постоянно. С ними и переписывались на «интересные» темы, и фотографии отправляли друг другу тоже. На тот момент отношения с мужем уже превратились в рутину. Мне было скучно. Хотелось цветов, подарков, восхищения и внимания других мужчин. Секстинг — это не измена, если этим занимаюсь я. Но если узнаю, что мой муж занимается этим — убью. С одним военным мы несколько месяцев общались таким способом в интернете. Помню свои ощущения — искра, буря, безумие. Такая эйфория нереальная, совсем не так, как с мужем. Но после встречи в реальной жизни — полное разочарование.

Татьяна Красакова,

практикующий барнаульский психолог:

С помощью секстинга Ольга пытается убежать от рутины во взаимоотношениях с мужем. Она психологически избегает настоящего контакта, встречи с реальным человеком — с его особенностями и недостатками, поскольку реальная жизнь требует активности, ответственности и проявления инициативы. Ольга говорит, что не простила бы мужу подобное поведение, а мы как раз не принимаем в других людях то, что подсознательно считаем собственным недостатком. Ей стоит поработать с психологом по поводу возможного страха самораскрытия.

«За одно фото скидывал 200 рублей»

Особо предприимчивые девушки знают, как совместить приятное с полезным, а секстинг может обеспечить небольшой дополнительный доход.

В этом случае, чтобы не вышло дороже, главное — помнить о безопасности. Фотография должна быть «без головы», татуировки и пирсинга, которые могут «рассекретить».

Секс , женщина. СС0

Анна,

жительница Барнаула:

Однажды подруга познакомила меня со своим парнем. Я ему понравилась сразу, это было видно. Через несколько дней он написал мне в WhatsApp и сделал интересное предложение — деньги в обмен на интимные фото. Парень этот мне не нравился совсем, это был просто легкий способ заработать. За одно фото — 200 рублей, скидывал он сразу. Поэтому у меня всегда были деньги. Только кажется, что мало. Если посчитать — за месяц получался неплохой бонус к основной зарплате. Тем более, всегда было по несколько фотографий за один раз. Если честно, я даже не думала о своей подруге в этот момент. Если бы она увидела фото, сразу бы поняла, кто на них. Хотя бы из-за микродермалов на пояснице. Но мне не было ни стыдно, ни страшно, что все откроется. А потом мы совсем перестали с ней общаться.

Татьяна Красакова,

практикующий барнаульский психолог:

Возможно, для Анны это действительно легкий способ заработка. Но можно предположить, что есть и момент низкой ценности собственного тела, низкой самоценности. Вообще, как говорится, «мое тело — мое дело», каждый распоряжается им так, как считает нужным.

«А там — тигрица в кружевном белье»

В Сети восхищенные комментарии по поводу внешности собрать гораздо проще, чем в жизни. Поэтому, некоторые девушки занимаются секстингом, чтобы получить оценку собственного тела и раскрепоститься.

Секс. Нижнее белье. СС0.

Ксения,

жительница Барнаула:

В моей жизни это все появилось достаточно поздно — более 10 лет назад. Тогда сайты знакомств были не так распространены. Зато мы активно отправляли друг другу интимные фотографии отвратного качества по MMS. Качество, правда, было ужасное, но все равно видно, что ты там «тигрица» в красивом кружевном белье. А если он в ответ скинет фотку, где «простите меня», то все — вечеринка удалась. Сейчас у меня есть страницы на Badoo и «Мамбе», я общаюсь для щекотания нервов, чтобы просто лишний раз продемонстрировать себя — любая привлекательная женщина любит это делать. Знать, что тебя хотят, — это норма.

Татьяна Красакова,

практикующий барнаульский психолог:

Секстинг для Ксении — это способ почувствовать собственную женственность. Тот факт, что это продолжается более 10 лет, свидетельствует, что она сомневается в себе. Ей требуется вновь и вновь получать подтверждение своей привлекательности. Психологически зрелый человек не нуждается в этом, он способен опираться на самого себя. Что Ксении мешает это сделать? С этой проблемой можно обратиться к специалисту, чтобы разобраться подробнее.

Софья Житина