Искупаться в опятах и лисичках. Заветные места на Алтае, где можно насобирать ванну грибов

Здесь на грибной «охоте» можно сорвать настоящий куш. Любители собирать лесное лакомство найдут в Павловске, Чернопятово и Рогозихе сразу несколько видов грибов: опята, моховики и грузди.
Как отличить съедобные опята от ложных?
Ножки ложных опят тонкие, «хилые» и полые внутри. У съедобных на ножке (в длине она достигает 4−6 см) есть колечко или его остатки.
Ребрихинский район славится белыми грибами, лисичками и опятами.
Как отличить лисички?
В отличие от лже-лисички, края шляпки у настоящей — рваные. Ножка съедобного гриба толстая и представляет собой «единое целое» со шляпкой.
Отметим, что неядовитые лисички растут группками.
В селе со «слоновьим» названием нет мамонтов. Зато водятся белые грибы и грузди.
Как собирать белые грибы?
«Белый» лучше выкручивать, а не срезать. В противном случае в подстилке остается 50−60% гриба.
Эти места полны лисичек, груздей и белых грибов.
Рубцовск, его пригород и села неподалеку — места тоже грибные. Здесь удастся поживиться груздями, опятами и белыми грибами.
Сюда могут ехать любители не только груздей и благородных белых грибов, но и маслят.
Как выглядят маслята?
У маслят полушаровидная или коническая шляпка небольшого диаметра. Она, желто-коричневая, похожа на маленькую подушечку.
Эта местность усыпана лисичками.
- В Троицкий район — за опятами и белыми грибами;
- В Тальменку, Ларчиху, Озерки, Шипицино — за моховиками, белыми грибами, опятами, груздями;
- В Камень-на-Оби, Луговое, Обское — за моховиком и белым грибом;
- В Бобровку и Повалиху — за лисичками, опятами и маслятами;
- В Залесово — за опятами, маслятами, груздями;
- В Бийск — за лисичками, белыми грибами;
- В Романово и Гуселетово — за маслятами.