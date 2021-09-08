Искупаться в опятах и лисичках. Заветные места на Алтае, где можно насобирать ванну грибов

1 Павловск , Чернопятово , Рогозиха

Здесь на грибной «охоте» можно сорвать настоящий куш. Любители собирать лесное лакомство найдут в Павловске, Чернопятово и Рогозихе сразу несколько видов грибов: опята, моховики и грузди.

Как отличить съедобные опята от ложных?

Ножки ложных опят тонкие, «хилые» и полые внутри. У съедобных на ножке (в длине она достигает 4−6 см) есть колечко или его остатки.