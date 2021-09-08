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Жизнь

Искупаться в опятах и лисичках. Заветные места на Алтае, где можно насобирать ванну грибов

«Белые», «грузди», «маслята» — заветные слова, которые ласкают слух заядлым грибникам. Altapress.ru выяснил, где в Алтайском крае растут вкусные дары с ножками и шляпками. Осенью. В больших количествах.

В Барнауле начали продавать грибы в середине июля.
В Барнауле начали продавать грибы в середине июля.
Дарья Беркетова, ИД "Алтапресс"
1 Павловск, Чернопятово, Рогозиха

Здесь на грибной «охоте» можно сорвать настоящий куш. Любители собирать лесное лакомство найдут в Павловске, Чернопятово и Рогозихе сразу несколько видов грибов: опята, моховики и грузди.

Как отличить съедобные опята от ложных?

Ножки ложных опят тонкие, «хилые» и полые внутри. У съедобных на ножке (в длине она достигает 4−6 см) есть колечко или его остатки.

Урожай грибов. Фото из соцсетей.
Урожай грибов. Фото из соцсетей.
vk.com/gribyberries
2 Ребриха

Ребрихинский район славится белыми грибами, лисичками и опятами.

Как отличить лисички?

В отличие от лже-лисички, края шляпки у настоящей — рваные. Ножка съедобного гриба толстая и представляет собой «единое целое» со шляпкой.

Отметим, что неядовитые лисички растут группками.

Грибы.
Грибы.
СС0.
3 Мамонтово

В селе со «слоновьим» названием нет мамонтов. Зато водятся белые грибы и грузди.

Как собирать белые грибы?

«Белый» лучше выкручивать, а не срезать. В противном случае в подстилке остается 50−60% гриба.

4 Волчихинский район, Солоновка, Малышев Лог

Эти места полны лисичек, груздей и белых грибов.

Урожай грибов в Алтайском крае в первые дни осени.
Урожай грибов в Алтайском крае в первые дни осени.
участники сообщества «Грибники Барнаула и Алтайского края» / vk.com/grib22rus
5 Рубцовский район

Рубцовск, его пригород и села неподалеку — места тоже грибные. Здесь удастся поживиться груздями, опятами и белыми грибами.

6 Новичиха, Токарево, Мельниково, Поломошное

Сюда могут ехать любители не только груздей и благородных белых грибов, но и маслят.

Как выглядят маслята?

У маслят полушаровидная или коническая шляпка небольшого диаметра. Она, желто-коричневая, похожа на маленькую подушечку.

Маслята. Продажа грибов на Новом рынке в Барнауле 9 июля 2018.
Маслята. Продажа грибов на Новом рынке в Барнауле 9 июля 2018.
Анна Зайкова
7 Благовещенское

Эта местность усыпана лисичками.

8 Куда еще ехать за грибами на Алтае?
  • В Троицкий район — за опятами и белыми грибами;
  • В Тальменку, Ларчиху, Озерки, Шипицино — за моховиками, белыми грибами, опятами, груздями;
  • В Камень-на-Оби, Луговое, Обское — за моховиком и белым грибом;
Конец сентября 2020 года. Грибы не заканчиваются.
Конец сентября 2020 года. Грибы не заканчиваются.
vk.com/grib22rus
  • В Бобровку и Повалиху — за лисичками, опятами и маслятами;
  • В Залесово — за опятами, маслятами, груздями;
  • В Бийск — за лисичками, белыми грибами;
  • В Романово и Гуселетово — за маслятами.
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