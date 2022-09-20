Искусственный интеллект научится выявлять контрабанду леса в Сибири

Этот проект хотят запустить в нескольких регионах округа. На данный момент возможность контрабанды леса контролируют с помощью дистанционного мониторинга.
«Дистанционный мониторинг сейчас осуществляется так: берется архивная съемка и съемка сегодняшнего дня, они накладываются друг на друга, и специалист уже отслеживает изменения», — сказал Иванько.
В будущем к этому процессу привлекут искусственный интеллект. Он будет полностью отслеживать ситуацию незаконной вырубки леса.
Проект запустят в следующей году, он продлится не менее года. Впервые его применят в Иркутской области.