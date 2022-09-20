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Жизнь

Искусственный интеллект научится выявлять контрабанду леса в Сибири

ИИ станут использовать в работе по выявлению незаконной заготовки леса в Сибирском федеральном округе со следующего года. Об этом «Интерфакс» сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько.

Лес. Использование древесины.
Лес. Использование древесины.
Pixabay.com

Этот проект хотят запустить в нескольких регионах округа. На данный момент возможность контрабанды леса контролируют с помощью дистанционного мониторинга.

«Дистанционный мониторинг сейчас осуществляется так: берется архивная съемка и съемка сегодняшнего дня, они накладываются друг на друга, и специалист уже отслеживает изменения», — сказал Иванько.

В будущем к этому процессу привлекут искусственный интеллект. Он будет полностью отслеживать ситуацию незаконной вырубки леса.

Проект запустят в следующей году, он продлится не менее года. Впервые его применят в Иркутской области.

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