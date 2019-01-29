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Исследователи выяснили, на что россияне берут кредиты

Треть россиян (32%) выплачивают кредит. В среднем заемщики отдают банку 26% своего дохода, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование агентства MAGRAM Market Research.

Кредит.
Кредит.
СС0

Россияне с низкими доходами чаще берут потребительские кредиты (68%), с высокими — ипотеку (54%).

Самый распространенный повод для получения потребительского кредита — ремонт квартиры, дачи или дома (32% опрошенных). На втором месте — покупка автомобиля (25%), на третьем — приобретение бытовой техники и электроники (18%).

13% заемщиков тратят кредит на повседневные нужды, 9% гасят кредитом другой кредит, 7% оплачивают лечение, 5% — отпуск или свадьбу, 1% вкладывается в бизнес или обучение.

Чаще всего кредиты берут люди в возрасте 25−44 лет, пишет bfm.ru.

Самые закредитованные — Сибирь и Урал.

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