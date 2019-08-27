Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 августа 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Владимира Путина

В 66-лет оставаться в хорошей форме президенту России Владимиру Путину помогают долгий сон, правильное питание, занятия спортом, а также отказ от алкоголя, сообщают «Известия» со ссылкой на испанское издание El Mundo.

Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
Владимир Путин на отдыхе в Туве, август-2018.
kremlin.ru

Зарубежные журналисты пишут, что в 66 лет президент России выглядит лучше, чем 10 лет назад. Сотрудники газеты предполагают, что один из секретов в том, что «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль» — страстный поклонник хоккея, обладатель восьмого дана по дзюдо, любитель плавания и пеших прогулок.

«В отличие от большинства россиян своего возраста, Путин не употребляет алкоголя», — сказано в публикации.

Кроме того, в статье говорится, что важную роль во внешнем облике президента России играет его манера стильно и со вкусом одеваться.

Отметим, что Владимир Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет, имеет звание мастера спорта по дзюдо, также он является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по каратэ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость